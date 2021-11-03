Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, платформа сфокусується на створенні можливостей для авторів контенту заробляти гроші на цьому. Йдеться про функцію “Підписки шанувальників”, яка дозволить оформити підписку на автора контенту.
Наразі, акцентував Цукерберг, компанія Apple стягує 30% комісії за кожну транзакцію. Нова функція на Facebook допоможе цього уникнути.
Оплата проходитиме через сервіс Facebook Pay.
Крім цього, автори контенту отримають можливість завантажувати електронну адресу всіх своїх нових передплатників.
Також буде відкрита бонусна програма, згідно з умовами якої автор отримає певний бонус за кожного нового підписника.
Який розмір бонусу, Цукерберг не повідомив, але наголосив, що задля цієї програми компанія виділить 1 мільярд доларів США.
У всіх випадках вартість підписки та бонуси не враховують локальних податків, які автори сплачуватимуть окремо.
Наприклад в Україні доведеться заплатити 20% податку на додану вартість від суми підписки.
- Як сповіщалося, розробник відеоігор Epic Games звинувачує Apple і Google “в спробі зберегти монополію як на ринку застосунків, так і на ринку платежів”. Розробник вважає, що з боку Apple намагається порушити антимонопольне законодавство США.
- 10 вересня 2021 року суд зобов’язав Apple змінити правила користування App Store. Водночас суд вирішив, що Epic Games не надала достатньо доказів стосовно того, що компанія Apple є монополістом на ринку цифрових технологій. Також суд ухвалив, що Epic Games має відшкодувати Apple збитки за порушення правил, що стосуються її системи покупок в додатках.
- Компанія Epic Games у відповідь подала апеляцію на рішення суду.
- 22 жовтня 2021 року Apple оновила правила App Store після суду з Epic Games.
- Раніше сенатори США представили новий двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення конкуренції на ринку магазинів додатків, на якому домінують Apple і Google.
- Також Apple оголосила про запровадження нового правила для застосунків в App Store. Так, з 31 січня 2022 року не публікуватиме програми, в яких немає функції видалення облікового запису.