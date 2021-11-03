Засновник компанії Meta (входять Facebook, Instagram та Whatsapp) Марк Цукерберг повідомив, що на платформі незабаром з'являться платні підписки, які допоможуть авторам уникати комісії від Apple.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, платформа сфокусується на створенні можливостей для авторів контенту заробляти гроші на цьому. Йдеться про функцію “Підписки шанувальників”, яка дозволить оформити підписку на автора контенту.

Наразі, акцентував Цукерберг, компанія Apple стягує 30% комісії за кожну транзакцію. Нова функція на Facebook допоможе цього уникнути.

Оплата проходитиме через сервіс Facebook Pay.

Крім цього, автори контенту отримають можливість завантажувати електронну адресу всіх своїх нових передплатників.

Також буде відкрита бонусна програма, згідно з умовами якої автор отримає певний бонус за кожного нового підписника.

Який розмір бонусу, Цукерберг не повідомив, але наголосив, що задля цієї програми компанія виділить 1 мільярд доларів США.

У всіх випадках вартість підписки та бонуси не враховують локальних податків, які автори сплачуватимуть окремо.

Наприклад в Україні доведеться заплатити 20% податку на додану вартість від суми підписки.