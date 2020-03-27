Соціальна мережа Facebook запускає в Україні перевірку контенту на правдивість спільно з партнерами StopFake та VoxCheck.

Про це на своїй сторінці повідомляє менеджер по громадській роботі Facebook в Україні Катерина Крук.

“Як я чекала цього дня – ми запустили програму по фактчекінгу в Україні з двома партнерами StopFake та VoxCheck!”, – написала вона.

Крук уточнила, що той контент, який буде вважатися фактчекерами маніпулятивним, буде тепер показаний нижче в стрічці новин, а також буде маркований відповідним чином.

“Ті, хто його поширив, хоче поширити, отримуватимуть нотифікації, що інформація недостовірна. Це допомагає зменшити і в результаті зупинити поширення недостовірного контенту, а також мінімізувати кількість людей, які його побачать”, – уточнила вона.

Також Крук додала, що це зменшить поширення фейків через домени або сторінки.

У свою чергу екс–заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на своїй сторінці в Facebook також розповів про запуск служби.

“На шостий рік інформаційної війни Stopfake і VoxUkraine стали контактними організаціями фб по боротьбі з дезінформацією. Щиро вітаю всіх причетних!“, – написав він.