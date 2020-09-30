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Facebook запустив інтеграцію чатів Instagram і Messenger

Facebook запустив інтеграцію чатів Messenger і Instagram для деяких користувачів.

Середа, 30 вересня 2020, 18:57

Про це повідомили у блозі компанії.

З 30 вересня деякі користувачі отримали можливість об’єднати свої чати в Instagram і Messenger від Facebook.

“Ми впроваджуємо ці нові функції в Instagram і Messenger в декількох країнах по всьому світу, і незабаром ми розширимось по всьому світу”, — зазначили в компанії, не вказавши ніяких термінів.

Згідно з промороликом, користувачі зможуть встановити оновлення, після якого іконка Instagram DM в додатку Instagram буде замінена на іконку Messenger.

Фото: Facebook

Натиснувши на неї,  користувачі бачитимуть чат, в якому об’єднані листування з Instagram DM і Messenger.

Фото: Facebook

Оновлений Instagram DM отримає розширений функціонал: до  нього додадуть функції з Messenger і ряд нових.

Згідно з анонсом, на користувачів чекають такі оновлення:

— написати або підключитися до відеодзвінків можна буде як через Instagram, так і через Messenger;

— під час відеодзвінків можна буде використовувати режим “Дивитися разом” для відео і Facebook Watch і IGTV;

— режим “Зникнення після перегляду” буде доступний не  лише для фото і відео, але і для повідомлень;

— всередині програми можна буде створити власні стікери з селфі;

— колірну гаму чату можна буде міняти;

— можна буде вибрати улюблені емодзі, щоб швидко реагувати ними на повідомлення.

  • Раніше компанія Facebook представила власний сервіс відеочатів, в яких можуть брати участь десятки користувачів. Він отримав назву Messenger Rooms.
Теги: Facebook, Instagram, Messenger, интеграция

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