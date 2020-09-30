Facebook запустив інтеграцію чатів Instagram і Messenger

Про це повідомили у блозі компанії.
З 30 вересня деякі користувачі отримали можливість об’єднати свої чати в Instagram і Messenger від Facebook.
“Ми впроваджуємо ці нові функції в Instagram і Messenger в декількох країнах по всьому світу, і незабаром ми розширимось по всьому світу”, — зазначили в компанії, не вказавши ніяких термінів.
Згідно з промороликом, користувачі зможуть встановити оновлення, після якого іконка Instagram DM в додатку Instagram буде замінена на іконку Messenger.
Натиснувши на неї, користувачі бачитимуть чат, в якому об’єднані листування з Instagram DM і Messenger.
Оновлений Instagram DM отримає розширений функціонал: до нього додадуть функції з Messenger і ряд нових.
Згідно з анонсом, на користувачів чекають такі оновлення:
— написати або підключитися до відеодзвінків можна буде як через Instagram, так і через Messenger;
— під час відеодзвінків можна буде використовувати режим “Дивитися разом” для відео і Facebook Watch і IGTV;
— режим “Зникнення після перегляду” буде доступний не лише для фото і відео, але і для повідомлень;
— всередині програми можна буде створити власні стікери з селфі;
— колірну гаму чату можна буде міняти;
— можна буде вибрати улюблені емодзі, щоб швидко реагувати ними на повідомлення.
- Раніше компанія Facebook представила власний сервіс відеочатів, в яких можуть брати участь десятки користувачів. Він отримав назву Messenger Rooms.