Facebook запустив у платформі Instagram, яка їй належить, новий сервіс Reels для створення коротких музичних відео, схожий на TikTok Раніше TikTok звинувачував компанію у нечесній конкуренції.

Про це повідомляється у блозі Instagram.

У середу, 5 серпня, було запущено сервіс Reels для створення та поширення коротких розважальних відео в Instagram. Його принцип роботи схожий на популярний додаток TikTok: з його допомогою користувачі можуть записувати та редагувати 15-секундні кліпи з аудіо та ефектами та відправляти їх друзям чи публікувати на своїй сторінці.

Як це працює?

Щоб скористатися новим сервісом користувачам необхідно зайти у додаток Instagram та відкрити камеру. Внизу буде повзунок, у якому буде необхідно обрати режим “Reels”.

У лівій частині будуть різноманітні інструменти для редагування відео, а саме:

“Аудіо” — для накладання на відео музики з бібліотеки Instagram чи власної музики.

“Ефекти” (“маски”) — для обрання ефекту з галереї тих, що створені як Instagram, так іншими користувачами.

“Швидкість” — для прискорення або уповільнення частини вибраного відео чи аудіо.

“Таймер” — у додатку можна буде встановити, після якого користувач побачить відлік і розпочнеться запис.

Власники відкритих облікових записів зможуть поділитися кліпом з усіма користувачами, тоді він потрапить у вкладку “Explore” (позначена ярликом збільшувального скла, в ній користувачі бачать рекомендації та тренди). Також можна буде поширити відео для своїх підписників, опублікувавши у своєму акаунті.

Незалежно від того, чи приватним є акаунт, роликом можна буде поділитися в “Історіях”. Тоді воно як звичайна “історія” зникне за 24 години.

Як повідомлялося раніше, влада США висловлювала побоювання, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може створювати загрози національній безпеці, та анонсувала можливу заборону додатку.

У відповідь на звинувачення в проблемах з безпекою і зв’язках з китайським урядом TikTok відкрив доступ до своїх алгоритмах обробки даних

Тоді ж компанія звинуватила Facebook у спробах витіснити конкурента з ринку та закликала до добросовісної конкуренції. Говорячи про це, гендиректор TikTok Кевін Маєр згадував про неодноразові спроби Facebook створити додаток-аналог TikTok і заявив про атаки з боку конкурента, замасковані під патріотизм.