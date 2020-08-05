Про це повідомляється у блозі Instagram.

У середу, 5 серпня, було запущено сервіс Reels для створення та поширення коротких розважальних відео в Instagram. Його принцип роботи схожий на популярний додаток TikTok: з його допомогою користувачі можуть записувати та редагувати 15-секундні кліпи з аудіо та ефектами та відправляти їх друзям чи публікувати на своїй сторінці.

Як це працює?

Щоб скористатися новим сервісом користувачам необхідно зайти у додаток Instagram та відкрити камеру. Внизу буде повзунок, у якому буде необхідно обрати режим “Reels”.

Фото: about.instagram.com

У лівій частині будуть різноманітні інструменти для редагування відео, а саме:

  • “Аудіо” — для накладання на відео музики з бібліотеки Instagram чи власної музики.
  • “Ефекти” (“маски”) — для обрання ефекту з галереї тих, що створені як Instagram, так іншими користувачами.
  • “Швидкість” — для прискорення або уповільнення частини вибраного відео чи аудіо.
  • “Таймер” — у додатку можна буде встановити, після якого користувач побачить відлік і розпочнеться запис.

Власники відкритих облікових записів зможуть поділитися кліпом з усіма користувачами, тоді він потрапить у вкладку “Explore” (позначена ярликом збільшувального скла, в ній користувачі бачать рекомендації та тренди). Також можна буде поширити відео для своїх підписників, опублікувавши у своєму акаунті.

Незалежно від того, чи приватним є акаунт, роликом можна буде поділитися в “Історіях”. Тоді воно як звичайна “історія” зникне за 24 години.

Фото: about.instagram.com

Фото: about.instagram.com

Як повідомлялося раніше, влада США висловлювала побоювання, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може створювати загрози національній безпеці, та анонсувала можливу заборону додатку.

У відповідь на звинувачення в проблемах з безпекою і зв’язках з китайським урядом TikTok відкрив доступ до своїх алгоритмах обробки даних

Тоді ж компанія звинуватила Facebook у спробах витіснити конкурента з ринку та закликала до добросовісної конкуренції. Говорячи про це, гендиректор TikTok Кевін Маєр згадував про неодноразові спроби Facebook створити додаток-аналог TikTok і заявив про атаки з боку конкурента, замасковані під патріотизм.