Компанія Facebook планує вже в січні 2021 року запустити власну криптовалюту під назвою Libra.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на три власні джерела, задіяні у цьому проєкті.

Згідно з даними FT, цифрову валюту Libra випустять в “урізаному форматі”. Так, якщо спочатку планувалося, що Libra буде забезпечена кошиком традиційних валют, то тепер вона буде забезпечена тільки доларом США (за курсом 1:1).

Інші варіанти валют з’являться пізніше.

Точні терміни запуску криптовалюти Libra залежать від схвалення Служби з нагляду за фінансовими ринками Швейцарії (оскільки в Женеві знаходиться штаб-квартира Libra Association – асоціації проєкту Facebook зі створення Libra).

Однак очікується, що запуск валюти відбудеться вже в січні.

Швейцарський регулятор та Libra Association відмовилися від коментарів.

Компанія Facebook оголосила про роботу над цифровою валютою Libra та однойменною платіжною системою в червні 2019 року. Планувалося, що вона буде “стабільною монетою” – її прив’яжуть до валютного кошика і цінних паперів з низьким рівнем ризику, а не до однієї валюти.

Партнерами Facebook у створенні криптовалюти стали понад 20 організацій, які увійшли в некомерційну асоціацію. Серед них Visa, Mastercard, eBay, Uber, Spotify та інші.

У жовтні 2019 року міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard, а також компанії eBay, Stripe і Mercado Pago вийшли з проєкту Facebook зі створення Libra.

Libra стикалася з критикою з боку влади різних країн. Наприклад, Франція і Німеччина виступили проти цієї цифрової валюти, а також оголосили про намір її блокувати.

Влада цих країн відзначала, що криптовалюта Libra становить загрозу для фінансової стабільності сектора, що може унеможливити її використання в Європі.