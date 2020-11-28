Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на три власні джерела, задіяні у цьому проєкті.
Згідно з даними FT, цифрову валюту Libra випустять в “урізаному форматі”. Так, якщо спочатку планувалося, що Libra буде забезпечена кошиком традиційних валют, то тепер вона буде забезпечена тільки доларом США (за курсом 1:1).
Інші варіанти валют з’являться пізніше.
Точні терміни запуску криптовалюти Libra залежать від схвалення Служби з нагляду за фінансовими ринками Швейцарії (оскільки в Женеві знаходиться штаб-квартира Libra Association – асоціації проєкту Facebook зі створення Libra).
Однак очікується, що запуск валюти відбудеться вже в січні.
Швейцарський регулятор та Libra Association відмовилися від коментарів.
Компанія Facebook оголосила про роботу над цифровою валютою Libra та однойменною платіжною системою в червні 2019 року. Планувалося, що вона буде “стабільною монетою” – її прив’яжуть до валютного кошика і цінних паперів з низьким рівнем ризику, а не до однієї валюти.
Партнерами Facebook у створенні криптовалюти стали понад 20 організацій, які увійшли в некомерційну асоціацію. Серед них Visa, Mastercard, eBay, Uber, Spotify та інші.
У жовтні 2019 року міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard, а також компанії eBay, Stripe і Mercado Pago вийшли з проєкту Facebook зі створення Libra.
Libra стикалася з критикою з боку влади різних країн. Наприклад, Франція і Німеччина виступили проти цієї цифрової валюти, а також оголосили про намір її блокувати.
Влада цих країн відзначала, що криптовалюта Libra становить загрозу для фінансової стабільності сектора, що може унеможливити її використання в Європі.
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