Соцмережа Facebook запустила власний аналог аудіосоцмережі Clubhouse та сервіс подкастів. Щоправда, тільки у США.

Про це повідомили в блозі компанії.

У понеділок, 21 червня, в США було запущено два сервіси — Live Audio Rooms і “Подкасти”.

Принцип роботи Live Audio Rooms на Facebook нагадує відомий додаток Clubhouse. Сервіс дозволяє знаходити, слухати і приєднуватися до живих бесід з громадськими діячами, експертами та іншими людьми. Мовців може бути до 50, а кількість слухачів не обмежена (на відміну від Clubhouse).

Створити кімнату поки можуть тільки користувачі пристроїв на iOS, однак доєднатися до вже створеної кімнати можуть і юзери Android-пристроїв.

Організатори Live Audio Room також можуть збирати пожертви від слухачів та спікерів просто під час розмови. Для цього можна обрати некомерційну організацію або збирача коштів.

Аудіобесіди будуть доступні в стрічці новин, також можна підписатися на конкретну людину чи сторінку і отримувати нагадування про анонсовані розмови, в яких ви зацікавлені.

Під час самої розмови її ініціатор може увімкнути живі субтитри, функцію “підіймати руку” (аби попросити приєднатися до розмови). Також є платна послуга “Перший ряд”. Це спеціальний розділ, в якому показані прихильники, які відправили платні “зірки”, аби ведучі звернули на них увагу.

Крім цього, запущено сервіс “Подкасти”. Прослуховувати їх користувачі можуть одночасно з гортанням стрічки, або ж з вимкненим дисплеєм.

До того ж компанія анонсувала запуск нового сервісу для створення коротких творчих звукових записів Soundbites. Його хочуть запустити до кінця цього року.

Коли Live Audio Rooms та “Подкасти” стануть доступними для користувачів з України, наразі невідомо.