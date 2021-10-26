Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Гігант соціальних мереж отримав прибуток у розмірі 9 мільярдів доларів за три місяці до вересня у порівнянні з 7,8 мільярда доларів минулого року. І це все на тлі нових заяв колишньої співробітниці. Нагадаємо, що Френсіс Хауген опублікувала витік внутрішніх документів, стверджуючи, що Facebook ставить прибуток вище за безпеку користувачів.
Згідно з численними повідомленнями ЗМІ, документи показують, що Facebook регулярно не модерував контент, який пропагує розпалювання ненависті та секс-торгівлю за межами США.
У понеділок генеральний директор Facebook Марк Цукербург сказав інвесторам на телеконференції: “Ми спостерігаємо скоординовані зусилля щодо вибіркового використання документів, що просочилися, для створення хибної картини про нашу компанію”.
За 12 місяців до 30 вересня компанія Facebook заявила, що її щомісячна база користувачів зросла на 6% – до 2,91 мільярда.
- Раніше у Facebook заявили, що витратить близько 10 мільярдів доларів на свій підрозділ метавсесвіту, відомий як Facebook Reality Labs, який займається створенням обладнання, програмного забезпечення та контенту для доповненої та віртуальної реальності.
- Як повідомлялося, Facebook анонсував проєкт Ego4D – це штучний інтелект (ШІ), який буде в режимі реального часу записувати відео життя користувача.