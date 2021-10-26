Facebook опублікував звіт про прибуток за третій квартал, у якому показники виявилися набагато кращими, ніж очікувалося, адже компанії довелося зіткнутися зі скандалом через витік внутрішніх документів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Гігант соціальних мереж отримав прибуток у розмірі 9 мільярдів доларів за три місяці до вересня у порівнянні з 7,8 мільярда доларів минулого року. І це все на тлі нових заяв колишньої співробітниці. Нагадаємо, що Френсіс Хауген опублікувала витік внутрішніх документів, стверджуючи, що Facebook ставить прибуток вище за безпеку користувачів.

Згідно з численними повідомленнями ЗМІ, документи показують, що Facebook регулярно не модерував контент, який пропагує розпалювання ненависті та секс-торгівлю за межами США.

У понеділок генеральний директор Facebook Марк Цукербург сказав інвесторам на телеконференції: “Ми спостерігаємо скоординовані зусилля щодо вибіркового використання документів, що просочилися, для створення хибної картини про нашу компанію”.

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За 12 місяців до 30 вересня компанія Facebook заявила, що її щомісячна база користувачів зросла на 6% – до 2,91 мільярда.