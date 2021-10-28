Американська корпорація Facebook, до складу якої входять Facebook, Instagram, Whatsapp та інші проєкти, змінить назву на Meta.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta. Також він презентував новий логотип, який об’єднає соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер Whatsapp.

Новий логотип виконано у формі знаку нескінченості, але й нагадує крендель.

Назву соціальної мережі Facebook буде збережено. Зміниться лише назва глобальної корпорації, яка об’єднує Facebook, Instagram, Whatsapp та інші проєкти компанії.

Цей крок спричинений тим, що Цукерберг планує змінити філософію компанії. Тепер вона, за словами засновника Facebook, увійде у “наступний цифровий вимір, який об’єднує розрізнені цифрові світи у метавсесвіт”.

“Я багато думав про нашу ідентичність. Згодом, я сподіваюся, нас вважатимуть компанією-метавсесвітом”, – сказав Цукерберг на презентації ребрендингу компанії.

Цукерберг додав, що метавсесвіт може стати наступною великою соціальною платформою, яку кілька технологічних компаній побудують протягом наступних 10 років. Він пояснив, що означає “метавсесвіт”.

“Метавсесвіт буде відчуватися як гібрид сьогоднішнього соціального досвіду в Інтернеті, який іноді розширюється в трьох вимірах або проєктується у фізичний світ. Це дасть змогу вам ділитися захопливим досвідом з іншими людьми, навіть коли ви не можете бути разом і робити спільно те, чого ви не могли б зробити у фізичному світі. Це наступна еволюція у довгому ланцюжку соціальних технологій, що відкриває новий розділ для нашої компанії”, – пояснив Цукерберг.

У понеділок компанія Facebook розділила свій бізнес віртуальної та доповненої реальності на підрозділ Facebook Reality Labs.

Причини ребрендингу

Перейменування корпорації може допомогти дистанціюватися від численних суперечок, з якими вона стикається. Зокрема, від звинувачень, що компанія заплющує очі на поширення мови ненависті та дезінформації.

Facebook останніми тижнями зіткнувся з однією з найглибших перевірок за свою 17-річну історію. Чиновники та громадськість критикували Instagram за те, що він шкодить самооцінці підлітків. Також знову почали аналізувати роль соцмережі у нібито поширенні дезінформації та розпалюванні заворушень шляхом публікації дописів із підбурювальним змістом.

Ситуація ще більше загострилася, коли колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген злила внутрішні документи, які показали, що компанія знала про наслідки, які викликає заплющування очей на деякий контент платформи. Ці документи спровокували проведення серії слухань у Конгресі, а також стимулювали провести правову та нормативну перевірки. У понеділок Хоген виступила перед британськими парламентарями та закликала їх регулювати діяльність Facebook.

У вівторок Facebook наказав своїм співробітникам “зберігати внутрішні документи та всі комунікації (наприклад, поштові листування – ред.) з 2016 року”, які стосуються бізнесу компанії. Мотивували вони таке рішення тим, що уряд США та Конгрес розпочали розслідування операцій корпорації.

Після того, як минулого тижня видання The Verge першим повідомило, що Facebook може змінити назву, у соціальних мережах почали порівнювати ребрендинг з іншими. Наприклад як тютюновий гігант Philip Morris провів ребрендинг (раніше компанія мала назву Altria Group – ред.) у 2001 році після багаторічної репутаційної шкоди через вплив сигарет на здоров’я, що обурювало громадськість.

Віцепрезидент Facebook з глобальної політики та комунікацій Ніколас Клегг відкинув ці порівняння, назвавши їх “такими, що вводять в оману”.

Facebook Papers

Facebook Papers – це глобальний витік внутрішніх документів компанії, які засвідчили роль компанії в штурмі Капітолія, її обізнаності щодо контенту, який поширюють в її соцмережах, а також на вплив Instagram на підліткову психіку. Він також став предметом розслідувань у Конгресі, а також правоохоронцями США.

Американські видання припустили, що витік внутрішніх документів Facebook Papers може спровокувати найбільшу кризу в історії компанії.

Також повідомлялося, компанія, схоже, швидко втрачає довіру не лише серед деяких користувачів і регуляторів, але й всередині компанії.

Деякі внутрішні документи демонструють занепокоєння працівників Facebook з приводу дій компанії, зокрема, внутрішня публікація у грудні 2020 року про виснаження команди доброчесності, в якому працівник зазначає: “Останні результати опитування Pulse демонструють зниження впевненості у керівництві компанії”. Зазначимо, що великі компанії часто використовують опитування Pulse, щоб оцінити настрої працівників щодо певних тем.

Ця публікація з’явилася після того, як команду Facebook з питань громадянської доброчесності розпустили після президентських виборів у США, а її персонал призначили на інші посади в компанії.

Минулого четверга незалежна наглядова рада Facebook звинуватила компанію в тому, що вона “не повною мірою інформує” про деталі програми перехресної перевірки, яка засвідчила, що звільняла мільйони VIP-користувачів від правил модерування вмісту публікацій.