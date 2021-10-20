Facebook застосовуватиме нові заходи щодо членів спільнот, що порушують правила платформи, та зробить процес видалення контенту більш прозорим.

Про це повідомляють видання The Verge та TechCrunch.

Facebook почне знижувати в рейтингу весь контент груп, учасники яких порушили стандарти соцмережі. Під зниженням в рейтингу мається на увазі, що контент цих спільнот розташовуватиметься нижче в стрічці.

Раніше Facebook використовував такий засіб примусу, аби покарати користувачів за “шкідливий” контент — спам або клікбейти (низькоякісний емоційно забарвлений контент, що містить неточності тощо). Утім таке зниження рейтингу відбувалося тільки в основній стрічці новин і не стосувалося вкладки “Групи”, де користувачі можуть бачити всі повідомлення від спільнот. Це й зазнає змін.

Компанія обіцяє, що для груп працюватиме певна накопичувальна система: чим більше порушень з боку учасників, тим нижчу позицію в стрічці займатиме контент спільноти.

Зауважимо, йдеться про порушення правил саме Facebook. Тож зниження рейтингу відбуватиметься навіть в тому разі, якщо порушники дотримувалися правил самої спільноти.

Ще одне нововведення, що стосуватиметься груп, — функція “Помічено Facebook”. Вона дозволятиме адміністраторам спільнот бачити, який контент варто видалити, перш ніж його буде продемонстровано всім учасникам. Якщо адміністратори будуть не згодні з Facebook, вони можуть запитати додатковий огляд або ж надати інформацію про те, чому, на їхню думку, контент повинен залишатися.

У такий спосіб адміністратори спільнот будуть залучені до роботи з проблемним контентом до того, як Facebook втрутиться самостійно, видалить його та оголосить страйк.