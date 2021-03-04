Про це повідомила пресслужба компанії.

“У четвер, 4 березня, ми відновлюємо рекламу політичних, виборчих і соціальних питань в США. Ми ввели цю тимчасову заборону після виборів (у США, – ред.) в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань після дня виборів. На відміну від інших платформ, нам необхідна авторизація та прозорість не тільки для політичної і передвиборної, а й для соціальної реклами, наша система не відрізняє ці категорії”, – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що отримали багато зворотного зв’язку з цього питання, тому в найближчі місяці планують вивчити роботу політичній рекламі в соцмережі, щоб в подальшому можна було внести зміни.