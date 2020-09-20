Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Відзначається, що позов з’явився після повідомлень ЗМІ про те, що застосунок для обміну фотографіями мав доступ до камер iPhone, навіть коли вони не використовувалися активно.
У Facebook спростовували ці повідомлення і називали причиною доступу до камер програмну помилку. В компанії зазначали, що це і спричинило виникнення помилкових повідомлень про те, що Instagram має доступ до камер iPhone.
Позов до Федерального суду Сан-Франциско подала користувачка Instagram зі штату Нью-Джерсі Брітані Кондіті.
Вона вважає, що Facebook свідомо використовувала камери мобільних телефонів з метою “збору цінних даних користувачів Instagram, до яких застосунок зазвичай не має доступу”.
У позові йдеться, що, “отримуючи дуже приватні та інтимні особисті дані про своїх користувачів, в тому числі щодо приватного життя у власних будинках”, Instagram і Facebook можуть збирати “цінні відомості і проводити маркетингові дослідження”.
Це не перший такий позов проти Facebook: подібний був поданий влітку через використання технології розпізнавання облич, щоб нелегально збирати біометричні дані користувачів Instagram. У Facebook спростовували це твердження і наполягали, що Instagram не використовує технологію розпізнавання облич.
- Раніше у відкритий доступ в Інтернеті потрапила велика база даних власників понад 49 млн акаунтів Instagram, серед яких знаменитості та популярні бренди.