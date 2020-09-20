Проти компанії Facebook подали позов до суду через підозру в шпигунстві за користувачами застосунку Instagram за допомогою несанкціонованого використання камер смартфонів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відзначається, що позов з’явився після повідомлень ЗМІ про те, що застосунок для обміну фотографіями мав доступ до камер iPhone, навіть коли вони не використовувалися активно.

У Facebook спростовували ці повідомлення і називали причиною доступу до камер програмну помилку. В компанії зазначали, що це і спричинило виникнення помилкових повідомлень про те, що Instagram має доступ до камер iPhone.

Позов до Федерального суду Сан-Франциско подала користувачка Instagram зі штату Нью-Джерсі Брітані Кондіті.

Вона вважає, що Facebook свідомо використовувала камери мобільних телефонів з метою “збору цінних даних користувачів Instagram, до яких застосунок зазвичай не має доступу”.

У позові йдеться, що, “отримуючи дуже приватні та інтимні особисті дані про своїх користувачів, в тому числі щодо приватного життя у власних будинках”, Instagram і Facebook можуть збирати “цінні відомості і проводити маркетингові дослідження”.

Це не перший такий позов проти Facebook: подібний був поданий влітку через використання технології розпізнавання облич, щоб нелегально збирати біометричні дані користувачів Instagram. У Facebook спростовували це твердження і наполягали, що Instagram не використовує технологію розпізнавання облич.