Компанія Facebook заявила, що заблокувала "витончену" онлайн-кампанію кібершпіонажу, проведену хакерами в Ірані, які намагаються за допомогою своєї платформи відстежувати близько 200 західних військових, оборонних та аерокосмічних співробітників.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно даним компанії, група іранських хакерів, відома як Tortoiseshell, створила на своїй платформі фальшивих онлайн-персонажів, таких як співробітники оборони і рекрутери, щоб обманом змусити жертв випадково клацнути шкідливі посилання або файли, які дозволили б стеження за їх пристроями.

Кампанія, що проводиться з 2020 року, була націлена на близько 200 осіб, працюючих у військовій, оборонній і аерокосмічній галузях, “в першу чергу в США і в меншій мірі в Великобританії і Європі”.

Хоча Facebook не стверджує, що кампанія проводилася за підтримки держави, було виявлено, що частина шкідливого ПО, розгорнутого хакерами, була розроблена ІТ-компанією з Тегерану, “пов’язаною з Корпусом вартових ісламської революції”.

Крім використання Facebook, Tortoiseshell створював підроблені вебсайти, в тому числі підроблені версії сайту пошуку роботи Міністерства праці США і вебсайти по найму для певних оборонних компаній. Це дозволило хакерам вкрасти електронну пошту своїх жертв і дані для входу в соціальні мережі, а також зібрати інформацію про використання їх пристроїв.

В інших випадках хакери приховували шкідливе ПО в таблицях Microsoft Excel, надаючи їм доступ до систем жертв.

Іран – поряд з Росією, Китаєм і Північною Кореєю – є одним з найпотужніших кіберзлочинців і останнім часом націлився на дослідників, вчених і дипломатів, які знаються на політиці.