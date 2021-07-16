Про це повідомляє Financial Times.
Згідно даним компанії, група іранських хакерів, відома як Tortoiseshell, створила на своїй платформі фальшивих онлайн-персонажів, таких як співробітники оборони і рекрутери, щоб обманом змусити жертв випадково клацнути шкідливі посилання або файли, які дозволили б стеження за їх пристроями.
Кампанія, що проводиться з 2020 року, була націлена на близько 200 осіб, працюючих у військовій, оборонній і аерокосмічній галузях, “в першу чергу в США і в меншій мірі в Великобританії і Європі”.
Хоча Facebook не стверджує, що кампанія проводилася за підтримки держави, було виявлено, що частина шкідливого ПО, розгорнутого хакерами, була розроблена ІТ-компанією з Тегерану, “пов’язаною з Корпусом вартових ісламської революції”.
Крім використання Facebook, Tortoiseshell створював підроблені вебсайти, в тому числі підроблені версії сайту пошуку роботи Міністерства праці США і вебсайти по найму для певних оборонних компаній. Це дозволило хакерам вкрасти електронну пошту своїх жертв і дані для входу в соціальні мережі, а також зібрати інформацію про використання їх пристроїв.
В інших випадках хакери приховували шкідливе ПО в таблицях Microsoft Excel, надаючи їм доступ до систем жертв.
Іран – поряд з Росією, Китаєм і Північною Кореєю – є одним з найпотужніших кіберзлочинців і останнім часом націлився на дослідників, вчених і дипломатів, які знаються на політиці.
- Компанія Facebook оприлюднила звіт, в якому йдеться, що в період з 2017 по 2020 рік Сполучені Штати найчастіше були об’єктом закордонних та внутрішніх кампаній впливу.