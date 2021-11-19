Соціальна мережа Facebook звернулася до Департаменту поліції Лос-Анджелеса (LAPD) з вимогою припинити створення підроблених облікових записів для шпигування за користувачами.

Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

Напередодні видання The Guardian повідомило, що поліціянти міста Лос-Анджелес таємно використовували програмне забезпечення Voyager Labs для збору у соцмережах даних про підозрюваних за допомогою фейкових акаунтів. Voyager Labs здатне аналізувати великі обсяги даних, щоб допомогти розкрити злочини, зокрема щоб допомогти визначити мотиви та переконання користувачів.

Для поліції програмне забезпечення було корисним при розслідуванні діяльності вуличних банд і допомогло відділу, який займається розслідуванням грабежів та вбивств.

Однак соціальна мережа Facebook, що входить до корпорації Meta, забороняє створення та використання фейкових акаунтів. Адже політика компанії полягає в тому, що “створити безпечне середовище, де люди зможуть довіряти та притягувати один до одного до відповідальності”. Відтак компанія звернулась до Департаменту поліції Лос-Анджелеса (LAPD) з вимогою негайно припинити будь-яку діяльність у Facebook, яка передбачає видавання себе за іншу особу або іншим чином порушує наші правила. А віцепрезидент Facebook Рой Остін розкритикував правоохоронців через практику створення фейкових акаунтів, оскільки це порушує правила політики соцмережі.