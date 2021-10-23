Компанія Facebook подала до американського суду на українського хакера, якого звинуватила у викраденні та продажу даних 178 млн користувачів соцмережі.

Про це повідомляє американське видання Business Insider.

Компанія подала позов проти Олександра Солонченко (відомого за ніком “Solomame”), стверджуючи, що він порушив правила компанії щодо “умов обслуговування” та “умов користування платформою”. Вони забороняють користувачам робити будь-що протизаконне з даними, а також отримувати їх за допомогою автоматизованих засобів та відправляти до будь-якого стороннього каталогу.

Згідно з позовом Facebook, поданого до суду північного округу Каліфорнії, компанія стверджує, що Солонченко використовував автоматизоване програмне забезпечення для збору ідентифікаторів користувачів і номерів телефонів приблизно 178 мільйонів користувачів. Це відбувалося у період з 2018 по 2019 роки.

Докази, надані адвокатами компанії, показують історію з продажів даних, які просочилися до форумів і вебсайтів, де користувачі купують і продають вкрадені набори даних.

На скриншоті з сайту, який надала Facebook, профіль, який нібито належить Солонченко, ненав’язливо запропонував продати зібрані дані.

“У мене також є деякі інші бази даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, телефонні бази даних, непублічні дані Facebook (180 млн для США). Будь ласка, напишіть мені свій контакт, якщо це цікаво”, – написав Солонченко на одному з таких сайтів.

У своїй скарзі Facebook звернувся до федерального суду з проханням про розгляд справи присяжними. А також подав клопотання щодо заборони використовувати Солонченко продавати будь-які дані.

Водночас сума збитку не уточнюється.

Судовий позов можна знайти за посиланням.