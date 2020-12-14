Про це повідомляє Engadget.

У iFixit повністю розібрали PS5 і контролер DualSense. Ігрова приставка отримала 7 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності.

Команда розповіла, що захисні панелі приставки зможе розібрати для чищення будь-який користувач. Для доступу до внутрішніх частин PS5 необхідно скористатися додатковими інструментами, включаючи викрутку для гвинтів T8 Torx.

Також команда показала нутрощі блоку живлення потужністю 350 Вт, який розміщений в довгастому захисному корпусі. Раніше користувачі заміряли, що PS5 під навантаженням споживає до 200 Вт.

Фахівці iFixit пояснили, що оптичний привід приставки користувач може від’єднати і замінити самостійно. Однак, Sony заблокувала на програмному рівні цю можливість. У разі виходу з ладу цієї частини пристрою буде необхідно звертатися в сервісний центр. Для повноцінної заміни приводу потрібне оновлення мікрокоду материнської плати приставки і прив’язування до неї нового оптичного пристрою.

Така ж ситуація з неможливістю простою заміни приводу присутня і у найближчого конкурента – Xbox Series X. Це могло бути зроблено для боротьби з піратством – наприклад, щоб не можна було відключити вбудовані в приставку технічні засоби захисту авторських прав (DRM).

iFixit також уважно розглянули чохол, вкритий піною, який запобігає розбризкування рідкого металевого теплового розчину процесора. Вони не помітили жодних можливих джерел шуму котушок, на які скаржилися деякі власники при запуску, але побачили наклейку, що закриває один з гвинтів. Крім того, кілька людей, які чули шум вентилятора в своїй системі, розібрали його і виявили всередині незакріплену наклейку.

Врешті, експерти розібрали і контролер DualSense. Вони з’ясували, що він також просто розбирається на частини, якщо робити це акуратно. Крім того, виявилося, що ємність літієвої батареї DualSense майже в півтора рази більше, в порівнянні з акумулятором DualShock 4.