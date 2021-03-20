Про це повідомляють #Букви.

Акція “Не чуєш? Побачиш” була організована до дня народження Сергія Стерненка, якому сьогодні виповнилося 26 років.

Учасники протесту скандували: “Стерненко”, “Аваков чорт!”, “Волю Стерненку!”, “Зелю геть!”, “Свободу політв’язням!”.

Вони кидали фаєри, петарди і шумові гранати (зокрема і в будівлю ОПУ).

Крім того, протестувальники облили будівлю Офісу президента фарбою та залишили на її стінах надписи фарбою “Волю”, “ЛОХ” та інші.

У якийсь момент учасники акції розбили скло в дверях будівлі ОПУ та підпалили табличку з написом Президент України. Були підпалені і одні з вхідних дверей.

Акція на підтримку Стерненка

Протестувальники висунули низку вимог до влади: звільнити засудженого Сергія Стерненка; звільнити Андрія Антоненка та інших політв’язнів; накласти санкції РНБО на Андрія Портнова; відправити у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову; відправити у відставку голову МВС Арсена Авакова.

Під кінець вони запустили салют під будівлею ОПУ.

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Фото: #Букви

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

  • 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці. Відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
  • 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.
  • Акції на підтримку активіста відбувалися також 8 та 9 березня. 