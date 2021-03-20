У суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва пройшла акція протесту на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляють #Букви.

Акція “Не чуєш? Побачиш” була організована до дня народження Сергія Стерненка, якому сьогодні виповнилося 26 років.

Учасники протесту скандували: “Стерненко”, “Аваков чорт!”, “Волю Стерненку!”, “Зелю геть!”, “Свободу політв’язням!”.

Вони кидали фаєри, петарди і шумові гранати (зокрема і в будівлю ОПУ).

Крім того, протестувальники облили будівлю Офісу президента фарбою та залишили на її стінах надписи фарбою “Волю”, “ЛОХ” та інші.

У якийсь момент учасники акції розбили скло в дверях будівлі ОПУ та підпалили табличку з написом Президент України. Були підпалені і одні з вхідних дверей.

Протестувальники висунули низку вимог до влади: звільнити засудженого Сергія Стерненка; звільнити Андрія Антоненка та інших політв’язнів; накласти санкції РНБО на Андрія Портнова; відправити у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову; відправити у відставку голову МВС Арсена Авакова.

Під кінець вони запустили салют під будівлею ОПУ.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.