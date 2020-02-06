Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський в своєму Telegram-каналі опублікував файл прослуховування Прем'єра Олексія Гончарука. Варто зазначити, що цей файл містить ім'я того, хто його створив.

Це виявив користувач Євген Сакал.

Згідно з аналізом даних файлу з Telegram-каналу Дубінського, там збереглися дані про комп’ютер і про ім’я користувача, який створив цей аудіо-файл:

Mac Atom Posix Project Path

/Users/montage/Desktop/KUKSIN/15 01 20/15 01.prproj

Прослушку Дубінський опублікував у січні.

Редакція #Букв встигла завантажити оригінальний файл з каналу Дубинського і перевірила метадані.

Варто зазначити, що Куксін – це прізвище журналіста телеканалу “1+1”.

Євген Куксін 1994 року народження. У Facebook він веде блог “Лиса правда”, а також в телеграмі і на YouTube-каналі. Він розповідає про політичні процеси в Україні. Куксін часто критикує діючу владу, зокрема, Прем’єра Олексія Гончарука.

У 2019 Євген Куксін балотувався до Верховної Ради 9-го скликання шляхом самовисування, але не пройшов.

На телеканалі він займається журналістськими розслідуваннями: про контрабанду товарів в Україну;

роботі “чорних” нотаріусів-реєстраторів, які обслуговують колекторів; про постачання дизеля на окуповані території Донецької і Луганської області з російського Ростова; махінаціях на виборах президента України.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.