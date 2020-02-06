Це виявив користувач Євген Сакал.
Згідно з аналізом даних файлу з Telegram-каналу Дубінського, там збереглися дані про комп’ютер і про ім’я користувача, який створив цей аудіо-файл:
Mac Atom Posix Project Path
/Users/montage/Desktop/KUKSIN/15 01 20/15 01.prproj
Прослушку Дубінський опублікував у січні.
Редакція #Букв встигла завантажити оригінальний файл з каналу Дубинського і перевірила метадані.
Варто зазначити, що Куксін – це прізвище журналіста телеканалу “1+1”.
Євген Куксін 1994 року народження. У Facebook він веде блог “Лиса правда”, а також в телеграмі і на YouTube-каналі. Він розповідає про політичні процеси в Україні. Куксін часто критикує діючу владу, зокрема, Прем’єра Олексія Гончарука.
У 2019 Євген Куксін балотувався до Верховної Ради 9-го скликання шляхом самовисування, але не пройшов.
На телеканалі він займається журналістськими розслідуваннями: про контрабанду товарів в Україну;
роботі “чорних” нотаріусів-реєстраторів, які обслуговують колекторів; про постачання дизеля на окуповані території Донецької і Луганської області з російського Ростова; махінаціях на виборах президента України.
Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.
У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.