Під час зустрічі міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сторони домовилися про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та розвитку агенцій із закупівель, які вже створено в Міноборони.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

За його словами, під час зустрічі з Єнсом Столтенбергом обговорювалося питання щодо розвитку системи закупівель Міноборони відповідно до принципів транспарентності та ефективності.

Відтак сторони домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій із закупівлель, вже створених у Міноборони. Фактично, мовиться про синхронізацію всіх процедур закупівель, які буде використовувати МОУ за стандартними процедурами, прийнятими у НАТО.

Олексій Резніков зазначив, що планується, що вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупівлях Міноборони України. А також додав, що конкретні домовленості закріплено під час робочої зустрічі з представниками керівництва NSPA.

“Ми домовилися не лише про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупівель за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакета допомоги НАТО”, – підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, що минулого місяця в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Спершу відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.