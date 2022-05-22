Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Понад 50 спеціалістів з великим досвідом виготовлення вибухівки, перебувають у РФ протягом кількох тижнів, працюючи разом з російськими військовими.
Вважається, що їх прибуття є одним із факторів, які стоять за попередженнями США та Європи про те, що російські військові, можливо, готувалися до застосування хімічної зброї. Сирійський режим наповнював металеві бочки хлором та скидав їх на утримувані опозицією міста.
Не маючи протиповітряного захисту, опозиційні війська мало що могли протиставити бочковим бомбам. Проте, у виданні наголошують, що в Україні ситуація зовсім інша.
Українські війська, озброєні смертоносними ракетами “земля-повітря”, можуть збивати російські літаки та гелікоптери, зупиняючи просування та піддаючи наземні сили виснажливому артилерійському вогню.
Посадовці вважають, що від 800 до 1000 сирійських військовослужбовців наразі добровільно поїхали до РФ, де Кремль пообіцяв їм зарплату в розмірі від 1500 до 4000 доларів, що у 20 разів перевищує суму, яку вони отримували б у Сирії.
- Нагадаємо, представник США в ООН Річард Міллс закликав з уважністю поставитися до російських фейків про “американські біолабораторії в Україні”. Американський дипломат застеріг, що в такий спосіб Кремль може готуватись до біологічної або хімічної атаки проти України під фальшивим прапором.
- Західні аналітики вважають, що ризик застосування РФ хімічної зброї в Україні є доволі високим, хоча вагомих доказів того, що Кремль розгорнув хімічну зброю, поки що немає.
- Водночас Френсіс Фукуяма переконаний, що українцям вдасться витіснити росіян з територій, які росіяни тимчасово окупували. Американський філософ озвучив причини перемоги України.