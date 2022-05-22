Техніків, пов’язаних зі сумнозвісними бочковими бомбами сирійської армії, які спричинили руйнування по більшій частині країни, направили в РФ. Європейські посадовці вважають, що сирійських експертів хочуть залучити до війни в Україні.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Понад 50 спеціалістів з великим досвідом виготовлення вибухівки, перебувають у РФ протягом кількох тижнів, працюючи разом з російськими військовими.

Вважається, що їх прибуття є одним із факторів, які стоять за попередженнями США та Європи про те, що російські військові, можливо, готувалися до застосування хімічної зброї. Сирійський режим наповнював металеві бочки хлором та скидав їх на утримувані опозицією міста.

Не маючи протиповітряного захисту, опозиційні війська мало що могли протиставити бочковим бомбам. Проте, у виданні наголошують, що в Україні ситуація зовсім інша.

Українські війська, озброєні смертоносними ракетами “земля-повітря”, можуть збивати російські літаки та гелікоптери, зупиняючи просування та піддаючи наземні сили виснажливому артилерійському вогню.

Посадовці вважають, що від 800 до 1000 сирійських військовослужбовців наразі добровільно поїхали до РФ, де Кремль пообіцяв їм зарплату в розмірі від 1500 до 4000 доларів, що у 20 разів перевищує суму, яку вони отримували б у Сирії.