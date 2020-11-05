Президент Дональд Трамп провів більшу частину цього року, закладаючи основу для стратегії узгодженої нечесності, яку він розгорнув в години після дня виборів.

Телеканал CNN провів фактчек висловлювань Трампа.

По-перше, кілька місяців тому Трамп став помилково стверджувати, що надходять поштою бюлетені – це махінації з виборами.

По-друге, він помилково стверджував, що губернатори-демократи, яким він не подобається, відповідають за підрахунок голосів. По-третє, він помилково стверджував, що є щось мерзенне і навіть, можливо, незаконне у звичайній практиці підрахунку голосів після дня виборів.

При цьому Трамп систематично вселяв своїм прихильникам повне неприйняття його можливого ураження.

Рано вранці в середу, 4 листопада, виступаючи в Білому домі, Трамп безпідставно стверджував, що він вже виграв, і знову таки безпідставно стверджував, що проти нього було скоєно шахрайство. Потім він продовжив писати в Twitter, де майже всі його твердження були помилковими.

Станом на 17:30 4 листопада Twitter позначив шість його твітів попередженням про те, що викладені факти можуть бути неправильні.

Наприклад, Трамп написав: “Вони працюють над тим, щоб до 500 тисяч наших голосів в Пенсильванії зникло – як можна швидше. Точно так же, Мічиган і інші!”

Неправда. Округу просто підраховували голоси. У деяких штатах, наприклад, в Пенсильванії, підрахунок голосів по пошті, які зазвичай віддавали перевагу демократам, почався після дня виборів, оскільки законодавці штату-республіканці не дозволяли починати процес підрахунку в міру надходження голосів.

У ще одному твіті Трамп написав: “Вчора ввечері я лідирував, досить ґрунтовно, у багатьох ключових штатах, майже у всіх випадках, де демократ лідирував і контролював. Потім, один за іншим, вони почали чарівним чином зникати, коли підраховувалися несподівані купи бюлетенів. ДУЖЕ дивно, і “соціологи” зрозуміли це цілком і історично неправильно!”

Брехня. Не було ніякого “сюрпризу” – голоси просто підраховувалися – а бюлетені фактично нікуди не скидали. Коли політичні оглядачі пишуть у Твіттері про “звалища бюлетенів”, вони не говорять про вкинуті бюлетені. Швидше, вони відносяться до моментів, коли велика кількість знову підрахованих голосів вводиться або “скидається” в публічні підсумки.

Трамп написав у Твіттері: “Ми чудові, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це. Голосувати не можна після закриття дільниць!”

Ще раз: повна брехня. Ніхто нічого не намагався вкрасти; не було доказів фальсифікації виборів. І голоси просто підраховувалися після закриття виборчих дільниць, а не подавалися після закриття виборчих дільниць.

Пізно ввечері в середу Трамп спробував застосувати ще одну брехню: він передчасно оголосив про свою перемогу в Пенсильванії, Джорджії і Північній Кароліні.

Він написав, що “проголошує перемогу … на виборах в Пенсильванії (в якій не допускаються законні спостерігачі), штаті Джорджія і штаті Північна Кароліна, в кожному з яких Трамп значно лідирує”.

“Крім того, ми справжнім заявляємо, що в штаті Мічиган насправді було таємно вкинуто велика кількість бюлетенів, про що широко повідомлялося”, – заявив Трамп.

Варто відзначити, що Трамп не має права “проголошувати перемогу” через Twitter. Голосування вирішує, хто виграє вибори.

Але не тільки Трамп робив в середу неправдиві заяви. Йому допомагала ціла екосистема дезінформації.

Син президента Ерік Трамп, прес-секретар Білого дому Кейлі МакЕнані і керівник кампанії Білл степу, серед інших союзників, зробили необґрунтовані заяви про те, що Трамп уже виграв в Пенсильванії.

Метт Шлапп, голова Американського консервативного союзу і чоловік старшого радника кампанії Трампа Мерседес Шлапп, просував безпідставну теорію змови за участю Аризони.

А адвокат Трампа Руді Джуліані брав участь в передвиборчому заході в Філадельфії, в ході якого виступив з цілою низкою помилкових заяв. Коментарі Джуліані були настільки абсурдними, що CNN вирішив зайнятися їх перевіркою більш ґрунтовно.