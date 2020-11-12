39-річний Корі Адам, політичний комік з Міннеаполіса, минулого тижня різко змінив соціальні мережі, в яких читає новини і робить публікації. Це сталося після того, Twitter і Facebook додавали ярлики до повідомлень Трампа та інших республіканців, які помилково стверджували, що він переміг на виборах. А деякі твіти Трампа взагалі були повністю сховані.

Про це пише видання The New York Times.

Адаму здалося, що Twitter і Facebook упереджено ставляться до консервативних голосам. Тому він вирішив перейти на Parler, служба мікроблогів, якої він використовував час від часу протягом року.

“Facebook почав відключати, видаляти і маркувати кожен консервативний політичний пост в моїй стрічці. Якщо ви збираєтеся щось робити, ви повинні бути справедливими по відношенню до обох сторін. Ви не можете просто вибрати одну сторону для просування”, – сказав Адам.

Адам був одним з мільйонів людей, які покинули Facebook і Twitter після виборів.

Марк Левін, ультраправий радіоведучий з мільйонами слухачів, в своєму шоу заявив, що технологічні і медіа-компанії не сприймають консервативну точку зору. Марія Бартіромо, ведуча Fox Business, також висловила невдоволення Twitter і заявила, що він блокує заяви консерваторів.

Але Левін, Бартіромо і інші не зупинилися на своїх заявах. Вони перенаправили своїх підписників в інші додатки для соціальних мереж і новинні сайти, які позиціонували себе як альтернативу Facebook і Twitter. Наприклад, Parler, додаток, схожий на Twitter, який описує себе як “найкращу в світі соціальну мережу, присвячену свободі слова”. Додаток для ЗМІ правого спрямування Newsmax і інші соціальні сайти, такі як MeWe і Rumble, які прихильні до консерваторів.

За вихідні Parler зайняв перше місце в App Store від Apple по завантаженнях. Станом на понеділок у нього було вісім мільйонів завантажень, що майже вдвічі більше, ніж минулого тижня. За прогнозами Rumble, в цьому місяці відео на його сайті будуть дивитися від 75 до 90 мільйонів чоловік, у порівнянні з 60,5 мільйонами минулого місяця. Newsmax повідомив, що більше 3 мільйонів людей дивилися їхні репортажі в ніч виборів, і що його додаток недавно увійшов у десятку кращих щоденних додатків, що завантажуються з Apple App Store.

Хоча сайти соціальних мереж, призначені для консерваторів, існують вже багато років, вони часто чимдуж намагаються завоювати популярність.

Шеннон МакГрегор, професор Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл і старший науковий співробітник Центру інформації та технологій сказала, що скептично ставиться до того, що будь-яка міграція в соцмережах призведе до видалення з Facebook і Twitter. “Якщо немає з ким сперечатися, немає всюдисущих журналістів або засобів масової інформації, на які можна було б відреагувати, як довго це триватиме?” – сказала вона.

Facebook і Twitter заперечують цензуру консерваторів і зазвичай вказують на свої умови, коли обліковий запис порушує правила.

Наступного тижня генеральний директор Twitter Джек Дорсі і головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг повинні дати свідчення на слуханнях в Конгресі з приводу статті New York Post, в якій критикувався Хантер Байден, син Джозефа Байдена. Слухання було скликано республіканцями, які обурилися тому, що сайти спочатку обмежували поширення статті.

В останні місяці компанії Facebook і Twitter активізували свої зусилля щодо запобігання дезінформації про вибори. Facebook і Twitter заявили, що, серед іншого, вони будуть маркувати неправдиві повідомлення. Вони також сказали, що багато змін будуть тимчасовими.

Минулого тижня після закриття виборчих дільниць Facebook і Twitter почали вдаватися до багатьох з цих заходів. Коли Трамп написав, що у нього вкрали вибори, компанії позначили його повідомлення, як неправдиві. У четвер Facebook також закрив швидкозростаючу групу Facebook Stop the Steal, яка просувала ідею вкрадених виборів.

Це спонукало таких людей, як Адам, переключитися на альтернативні програми, такі як Parler, частково належить консервативному медійного діячеві Дену Бонгіно. Заснована в 2018 році двома інженерами-програмістами з Невади, Джоном Матц і Джаредом Томсоном, компанія Parler, названа на честь французького слова, що означає “говорити”, заявила, що це платформа свободи слова з набагато більш вільними рекомендаціями щодо того, що люди можуть публікувати .

На Parler користувачі можуть побачити повідомлення про теорію змови на підтримку Трампа, яка стверджує, що деякі вищі демократи є сатанинськими педофілами. Антисемітських теорій предостатньо. Дональд Трамп-молодший, сенатор Тед Круз, республіканець від Техасу, і Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента Трампа, – всі мають акаунти в Parler.

“Parler – це ковток свіжого повітря для тих, хто втомився і побоюється того, як до них ставляться наші конкуренти”, – йдеться в заяві Джеффрі Верника, головного операційного директора Parler.