Фактично по всій Україні без опадів, невеликий дощ пройде лише у Карпатах : прогноз погоди на 13 жовтня

Згідно з прогнозами синоптиків у четвер, 13 жовтня, майже по всій території України - суха погода. Невеликі дощі очікуються лише у Карпатах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами, сьогодні у більшості областей мінлива хмарність, без опадів. Невеликі опади у вигляді дощу пройдуть виключно у Карпатах.

Вночі та вранці, крім південних та східних областей, місцями туман.

Вітер переважно північно-західний 3-8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +10 до +15 градусів, а у південних областях та на Закарпатті – +13…+18 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Вдень повітря у столиці прогріється до +12…+14 градусів.