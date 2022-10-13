Фактично по всій Україні без опадів, невеликий дощ пройде лише у Карпатах : прогноз погоди на 13 жовтня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами, сьогодні у більшості областей мінлива хмарність, без опадів. Невеликі опади у вигляді дощу пройдуть виключно у Карпатах.
Вночі та вранці, крім південних та східних областей, місцями туман.
Вітер переважно північно-західний 3-8 м/с.
Температура повітря вдень становитиме від +10 до +15 градусів, а у південних областях та на Закарпатті – +13…+18 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.
Вдень повітря у столиці прогріється до +12…+14 градусів.