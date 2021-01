#Букви розповідають, що необхідно знати про Марджорі Тейлор Ґрін.

“Майбутня зірка Республіканської партії”

Після поразки Трампа на виборах президента США у 2020 році активізувалися так звані прихильники теорії змови QAnon. За даними дослідження Pew Research Center, серед прибічників республіканської партії, які знають про QAnon, 41% ставиться до неї позитивно – частково або повністю. Серед демократів таких знайшлося 7%.

За результатами виборів, у Конгрес потрапили принаймні дві прихильниці цієї загадкової та необґрунтованої теорії змови – 34-річна Лорен Боберт і 46-річна Марджорі Тейлор Ґрін.

Однак саме Ґрін протягом останніх кількох місяців найактивніше демонструє свої ідеологічні погляди.

“Є унікальна можливість розігнати глобальний натовп педофілів, які поклоняються сатані, і, думаю, в нас є президент, аби це зробити”, – заявляла Тейлор Ґрін у 2017 році.

Очевидно, тоді конгресвумен мала на увазі Трампа, а той, своєю чергою, називав її “майбутньою зіркою Республіканської партії”.

Імпічмент у перший робочий день

Джо Байден перебував на посаді лише один день, коли Тейлор Ґрін заявила, що готує документи для його імпічменту.

“Ми не можемо мати президента Сполучених Штатів, готового зловжити президентськими повноваженнями і який може бути легко підкуплений іноземними урядами, китайськими енергетичними компаніями, українськими енергетичними компаніями, тому 21 січня я вдамся до статей про імпічмент щодо Джо Байдена”, – заявила вона.

При цьому конгресвумен не конкретизувала, у чому саме вона звинувачує Байдена.

“Боягуз, якому платить Сорос”

Нещодавно у Мережі з’явилося давнє відео, зроблене через кілька тижнів після масової стрілянини в лютому 2018 року в середній школі Марджорі Стоунмена Дугласа в Паркленді, штат Флорида. На відеоролику Тейлор Ґрін переслідувала активіста контролю над зброєю Девіда Хогга, який вижив під час нападу. Жінка зустріла Хогга, коли він відвідував сенаторів у Капітолії США, та наполегливо намагалася почути відповідь на питання, чому він хотів конфіскувати у неї вогнепальну зброю.

Коли той відмовився відповісти, Тейлор Ґрін назвала його “боягузом, якому платить Джордж Сорос та інші ліберали”.

Релігійний скандал

Кілька днів тому Тейлор Ґрін спровокувала новий скандал – релігійний. Так, з’явилося відео, на якому вона намагається змусити мусульман Ільхана Омара та Рашиду Тлайб скласти свої присяги Конгресу на Біблії, а не на Корані.

“Ми пояснюємо, що не можна присягати на Корані. Ми принесемо Біблію і запитаємо їх, чи зможуть вони присягати на Біблії … Я думаю, це важливо”, – сказала конгресвумен.

Однак хтось поза камерою сказав пані Ґрін, що вона “зачіпає” релігію двох представників, вимагаючи скласти присягу на Біблії замість Корану.

Але вона заявила, що вважає Тлайб та Омара “нелегітимними конгресменами”.

Since we're doing old videos of Marjorie Taylor Greene harassing people, here's her from before she was elected, in Feb 2019, turning up in Congress to try & get @IlhanMN & @RashidaTlaib to retake their oaths on a Bible & not a Quran:

(h/t @ehananoki)pic.twitter.com/YMr7InKYqZ — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) January 27, 2021

Однак це суперечить закону США, адже законодавство навіть не уточнює, що президент США повинен присягати саме на Біблії.

“Стратити демократів”

У звіті CNN KFile йдеться про те, що Марджорі Тейлор Ґрін неодноразово заявляла про підтримку страти видатних демократичних політиків у 2018 та 2019 роках перед тим, як бути обраною до Конгресу.

Зокрема, Ґрін сподобався коментар у дописі 2019 року, в якому говорилося, що “куля в голову буде швидким рішенням” для усунення спікера палати парламенту Ненсі Пелосі. В інших публікаціях Ґрін сподобалися коментарі щодо страти агентів ФБР, які, на її погляд, були частиною “глибокої держави”, яка працює проти Трампа.

Протягом останніх кількох років акаунти Ґрін у соціальних мережах кишіли коментарям із закликом до вбивства демократичних політиків.

Вона припустила, що Гілларі Клінтон брала участь у каліцтві дітей та педофілії.

Також вона писала, що чорношкірі люди “утримуються рабами Демократичної партії”, а білі люди є найбільш репресованою групою в США.

У середу конгресмен від Демократичної штату Каліфорнія Джиммі Гомес заявив, що готує проєкт резолюції про виключення Ґрін з Палати представників.

“Сама її присутність на посаді представляє пряму загрозу для обраних чиновників та персоналу, які обслуговують наш уряд, і саме з урахуванням їх безпеки, а також безпеки установ та державних службовців у всій нашій країні я закликаю колег підтримати мою резолюцію”, – сказав він.

До критики Ґрін приєдналася й спікер Демократичної палати Ненсі Пелосі. Вона заявила, що призначення конгресвумен до комітету з питань освіти було помилкою та знущанням.

“Призначення її до комітету з освіти, коли вона знущалася з вбивства маленьких дітей у початковій школі Сенді Хук, коли вона висміювала вбивства підлітків у середній школі Марджорі Стоунмена Дугласа. Про що вони можуть думати?”, – сказала Пелосі.

Сама ж Ґрін заявила, що повідомлення про її діяльність у соціальних мережах у 2018 та 2019 роках були спробами “фейкових новин” змусити замовкнути її консервативний голос”.

“Протягом багатьох років у мене працювали команди людей, які керували моїми сторінками. Багатьом користувачам публікації сподобались. Багатьма публікаціями поділилися. Деякі не відповідають моїм поглядам”, – заявила вона у Twitter.

Fake News CNN is writing yet another hit piece on me focused on my time before running for political office. I will never back down to the enemy of the American people and neither should you. pic.twitter.com/K3JuvqrDGS — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 26, 2021

Зазначимо, що за поведінкою Ґрін активно спостерігає адміністрація Twitter. 18 січня сторінку конгресвумен заблокували на 12 годин.

“Зазначений обліковий запис був тимчасово заблокований через численні порушення нашої політики забезпечення чесності”, – сказав представник компанії.

Напад на колегу

Схоже, Ґрін не збирається вгамовувати себе. 29 січня демократ Корі Буш заявила, що республіканка Марджорі Тейлор Ґрін напала на неї в будівлі офісу Конгресу.

Зокрема, Буш заявила, що Ґрін та члени її команди без масок зчинили скандал у будівлі Конгресу. Демократка зазначила, що переміщує свій офіс якомога далі від офісу Ґрін задля безпеки своєї команди.

A maskless Marjorie Taylor Greene & her staff berated me in a hallway. She targeted me & others on social media. I'm moving my office away from hers for my team's safety. I've called for the expulsion of members who incited the insurrection from Day 1. Bring H.Res 25 to a vote. — Cori Bush (@CoriBush) January 29, 2021

Ґрін, своєю чергою, звинуватила колегу у брехні та назвала її “терористкою”.