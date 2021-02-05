Палата представників США проголосувала за виключення республіканської конгресвумен з двох комітетів через її запальні зауваження до обрання в листопаді минулого року.

Про це повідомляє BBC.

Марджорі Тейлор Ґрін пропагувала безпідставні теорії змови QAnon і підтримувала насильство проти демократів.

Перед голосуванням вона заявила, що шкодує про свої погляди, зокрема й про жорстокі стрілянини у школах.

За виключення Ґрін проголосували й одинадцять республіканців.

Згідно з голосуванням, конгресвумен, яка представляє округ на півдні штату Джорджія, не зможе зайняти своє місце в комітетах з питань освіти та бюджету.

Це обмежило її здатність формувати політику, оскільки більшість законодавчих актів проходить через комітет, перш ніж дійти до Палати. Позиції комітетів можуть визначати вплив окремих законодавців на їхню партію.

Як на це відреагувала Марджорі Тейлор Ґрін?

Як повідомляє The Hill, Ґрін отримала овації на закритій зустрічі з членами своєї партії в середу після того, як вона вибачилася за свої попередні погляди та висловлювання. В четвер перед голосуванням конгресвумен заявила, що шкодує про зроблені коментарі.

Зокрема, вона сказала, що “перестала вірити” в теорію змови QAnon десь у 2018 році після виявлення “дезінформації та брехні” у публікаціях групи.

Також конгресвумен заявила, що шкодує про свої висловлювання щодо стрілянини у школі Сенді Хук та стрілянини в Паркленді у 2018 році. Раніше вона стверджувала, що ці події були фейковими та спланованими.

“Це були слова минулого. Ці речі не характеризують мене”, – сказала вона.

Вона також додала, що у 2018 році була розчарована та не довіряла владі. Тому натрапила на теорії змови.

Однак Ґрін не прокоментувала серію своїх ще скандальніших висловлювань, наприклад про “кулю в лоб” для Ненсі Пелосі.

Що сказали демократи?

Напередодні голосування Ненсі Пелосі заявила, що “глибоко стурбована” тим, що серед республіканців знаходиться “прихильник теоретики змови”.

Чуй Гарсія, штат Іллінойс, сказав, що виступ Ґрін був “задуманим”.

“Я не чув докорів сумління і не чув вибачень. Я думаю, це ганебно”, – сказав Гарсія.

Перед голосуванням лідер Палати більшості Стені Хойер заявив: “Я ніколи не стикався з ситуацією, подібною до нашої зараз, коли член парламенту робив такі мерзенні та образливі заяви, займався переслідуванням колег і висловлював підтримку політичному насильству”.

Джиммі Гомес з Каліфорнії пообіцяв продовжувати свою роботу з резолюцією про повне виключення Ґрін з Конгресу.

Відповідно до розділу п’ятого Конституції США, палата може виключити члена, якщо вдасться набрати дві третини голосів.

Як реагували республіканці?

Лідер республіканців у палаті Кевін Маккарті пообіцяв відплату, коли їхня партія контролюватиме нижню палату Конгресу.

Звинувачуючи демократів у подвійних стандартах, він послався на фурор антисемітизму 2019 року, коли конгресвумен штату Міннесота Ільхан Омар заявила, що американські політики підтримували Ізраїль лише через гроші, а Ненсі Пелосі того ж місяця з’явилася з нею на обкладинці журналу.

У середу Маккарті засудив минулі висловлювання Ґрін, але відмовився її карати.

Джим Джордан з Огайо засоромив демократів за те, що вони довели необґрунтовані твердження про те, що Трамп таємно планував з Росією перемогу на виборах 2016 року.

“Сьогодні я кілька разів чув від демократів: теорія змови. Демократи торгували найбільшою теорією змови всіх часів – російською містифікацією!”, – сказав Джордан.