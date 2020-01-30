Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що розгляд земельного законопроєкту на засіданні аграрного комітету Верховної Ради перетворився на фарс.

Таку заяву вона зробила під час брифінгу в Парламенті після засідання комітету.

За словами нардепа, засідання проводилося “за зачиненими дверима, тому що “слуги народу” на комітеті проголосували за те, щоб правки до закону розглядалися без участі аграріїв, фермерів, аграрних асоціацій, інших політичних партій, які зараз не є парламентськими”.

Тимошенко додала, що на засіданні комітету не відбувалася дискусія, а також не підтримувалася “жодна розумна поправка”.

“Проводиться це без участі ЗМІ безпосередньо в засіданні аграрного комітету. Крім того, не йде пряма трансляція на каналі “Рада”, коли розглядається один із найважливіших законів України”, – зазначила депутат.

Лідер “Батьківщини” заявила, що “закон вже узгоджений” і “прямо суперечить національним інтересам”, а комітет очолює “людина, яка має конфлікт інтересів і 51 тисячу га в своєму управлінні” (мова йде про нардепа від “Слуги народу” Миколу Сольського) .

У зв’язку з цим Тимошенко наголосила, що те, що відбувається на комітеті, – це “фарс і фейк, пародія на парламентаризм”. Відповідальність за це вона поклала на президента України Володимира Зеленського.

“Зараз тут на аграрному комітеті відбувається фарс, коли всі найважливіші поправки автоматично відхиляються технократичною більшістю “слуг народу”. Вони поставили це бездумне голосування на потік. І вони як роботи – коли з’являється чергова поправка – піднімають руки і автоматично всі відхиляють… Те, що робиться зараз в аграрному комітеті, де по суті проводять фейкове засідання з фейковими голосуваннями та обговореннями, – це ширма та заставка для того, що робиться в кулуарах. Все це проводиться за дорученням президента України”, – заявила політик.

“Тому відповідальність за весь цей шабаш, який влаштований із розпродажем української сільськогосподарської землі, несе президент України”, – додала Тимошенко.

Аграрний комітет поновив розгляд правок до законопроекту про розпродаж сільськогосподарської землі. Але це не засідання комітету. Це фарс. Влада сховалася за зачиненими дверима і механічно протискає зазадалегідь узгоджений закон. Аграріїв навіть не запросили. Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 30 січня 2020 р.

Нардепів від “Слуги народу” вона назвала “лобістами і запроданцями”.

“Прийшла сарана, для якої Україна нічого не варта і якою ресурси України сьогодні роздаються з легкістю направо і наліво”, – наголосила Тимошенко.

Вона висловила думку, що те, що зараз відбувається на комітеті, буде спостерігатися і в залі Верховної Ради, де створена “така ж бездумна машина для голосування”.

У зв’язку з цим Тимошенко закликала українців “до опору” політиці по землі.