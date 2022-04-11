Служба безпеки України частіше перехоплює розмови того, як військові РФ саботують накази керівництва. Російські солдати відмовляються йти в наступ навіть попри погрози про ув'язнення.

Про це свідчить відео, яке опубліковано на Facebook-сторінці СБУ.

Деякі російські військові впевнені, що їх не посадять за ґрати, оскільки в РФ немає воєнного стану. У розмові чоловік скаржиться матері, що про його підрозділ говорять як про “смертний полк”. Така назва обумовлена кількістю вбитих на війні.

“Я у відмову сьогодні пішов… від передової. Відмовився виконувати завдання. Там сьогодні як тільки не агітували: ви ганьба, боягузи, як ви буде дітей виховувати, як ви будете в очі батькам дивитися… Я кажу: фаршем бути я не хочу”, — розповів окупант.

Моральний стан деяких підрозділів уже на межі бунту, повідомили в СБУ. Зокрема військовий з Краснодарського краю сказав, що йому набридло “сидіти, дивитися, як по нас б’ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити”. Разом з ним відмовилися воювати більшість його товаришів.

Тих, хто відмовляється виконувати команди соромила та умовляла ціла “делегація” російських військовослужбовців. Проте погрози кримінальної відповідальності від полковника та священника не змогли переконати солдатів, що “Родіна не забуде” їх. За словами російського військового, командування не змогло пояснити причини та цілі війни в Україні.

Нібито військові плюнули під ноги командуванню та пішли зі зброєю, аби не атакувати. Поки вони охороняють командний пункт.

“Ми на охороні командного пункту. Нас від сили з, мабуть, 150-ти таких, як я, людей 130. Хто нас засудить? У нас що, у країні якесь становище запровадили, чи що? Це максимум загрожує звільненням”, — резюмував він.

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