Про це свідчить відео, яке опубліковано на Facebook-сторінці СБУ.
Деякі російські військові впевнені, що їх не посадять за ґрати, оскільки в РФ немає воєнного стану. У розмові чоловік скаржиться матері, що про його підрозділ говорять як про “смертний полк”. Така назва обумовлена кількістю вбитих на війні.
“Я у відмову сьогодні пішов… від передової. Відмовився виконувати завдання. Там сьогодні як тільки не агітували: ви ганьба, боягузи, як ви буде дітей виховувати, як ви будете в очі батькам дивитися… Я кажу: фаршем бути я не хочу”, — розповів окупант.
Моральний стан деяких підрозділів уже на межі бунту, повідомили в СБУ. Зокрема військовий з Краснодарського краю сказав, що йому набридло “сидіти, дивитися, як по нас б’ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити”. Разом з ним відмовилися воювати більшість його товаришів.
Тих, хто відмовляється виконувати команди соромила та умовляла ціла “делегація” російських військовослужбовців. Проте погрози кримінальної відповідальності від полковника та священника не змогли переконати солдатів, що “Родіна не забуде” їх. За словами російського військового, командування не змогло пояснити причини та цілі війни в Україні.
Нібито військові плюнули під ноги командуванню та пішли зі зброєю, аби не атакувати. Поки вони охороняють командний пункт.
Обережно, на записі присутня ненормативна лексика
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, де він зізнається, що війна в Україні стала для нього пеклом. Він розповів, що командування забуло про них.
- Служба безпеки України вкотре оприлюднила запис перехопленої розмови російського окупанта з рідними. Цього разу завдяки перехопленню СБУ дізналась, що родичі окупантів пишуть їм листи з проханням скоріше вбивати українців.
- Служба безпеки України перехопила розмови росіян, що свідчать про накази командування ЗС РФ стріляти в цивільне населення.
- Раніше СБУ опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.