Міжнародна група протидії відмиванню грошей (FATF) поки не планує вносити Росію до чорного списку. Проте, FATF безстроково призупинила членство РФ.

Джерело: пресреліз FATF

FATF – це асоціація 39 країн, яка бореться з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У складі асоціації була й Росія, проте після повномасштабного вторгнення членство РФ тимчасово призупинили.

На пленарному засіданні в жовтні, країни-члени FATF прийняли рішення про подальшу ізоляцію РФ, заборонивши їй надсилати представників до проєктних груп і керувати робочими групами.

Офіційно питання про зміну статусу РФ не було на засіданні, але Україна наполягає на цьому. Міністр фінансів Сергій Марченко закликав FATF додати Росію до чорного списку країн високого ризику. Він додав, що РФ співпрацює з багатьма терористичними організаціями.

23 червня FATF знову висловили підтримку Україні.

“FATF знову висловлює глибоке співчуття народу України у зв’язку з безпідставною втратою людських життів і руйнуванням інфраструктури та суспільства в результаті тривалого військового вторгнення Російської Федерації в Україну”.

Вони додали, що “призупинення членства Російської Федерації продовжує діяти “, проте питання про внесення Росії до чорного списку FATF не розглядалось.

У чорному списку FATF є Північна Корея, Іран і М’янма.