Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.
“Це справді жахлива ситуація, яку ми пережили і яку ми все ще переживаємо. І саме тому ми продовжуємо наполягати на продовженні заходів із охорони здоров’я – адже ми не хочемо, щоб це погіршувалося набагато ніж це вже є”, – сказав Фаучі.
За його словами, медичні маски носити жителі країни, можливо, будуть і в 2022 році, так як швидко перемогти пандемію коронавірусу не вдасться.
“Думаю, це можливо”, – сказав він журналістам.
Однак коли це станеться, ніхто з упевненістю сказати не може, наголосив Фаучі.
З початку пандемії COVID-19 в США померли від ускладнень, викликаних вірусом, майже 500 тисяч осіб. Інфікованих виявлено понад 28 мільйонів.
- Президент США Джо Байден розгортає масштабну боротьбу з епідемію коронавірусу. Змінено правила прибуття до країни з-за кордону та введено масковий режим, адміністрація презентувала план дій.