Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що американцям, можливо, доведеться носити маски і в 2022 році.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

“Це справді жахлива ситуація, яку ми пережили і яку ми все ще переживаємо. І саме тому ми продовжуємо наполягати на продовженні заходів із охорони здоров’я – адже ми не хочемо, щоб це погіршувалося набагато ніж це вже є”, – сказав Фаучі.

За його словами, медичні маски носити жителі країни, можливо, будуть і в 2022 році, так як швидко перемогти пандемію коронавірусу не вдасться. “Думаю, це можливо”, – сказав він журналістам.

Фаучі зазначив, що відмовитися від масок можна буде тільки при значному зниженні числа хворих і вакцинації переважної частини населення.

Однак коли це станеться, ніхто з упевненістю сказати не може, наголосив Фаучі.

З початку пандемії COVID-19 в США померли від ускладнень, викликаних вірусом, майже 500 тисяч осіб. Інфікованих виявлено понад 28 мільйонів.