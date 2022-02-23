Офіційний представник Федерального бюро розслідувань (ФБР) попередив американські компанії та органи місцевої влади про потенційні кібератаки через нещодавні санкції США проти Росії.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

Під час розмови керівниками приватних компаній, державними та місцевими чиновниками високопоставлений представник ФБР Девід Рінг зауважив, що наразі Росія стала “робочим середовищем” для кіберзлочинців.

Він також звернувся з проханням розглянути, як атаки програм-вимагачів можуть порушити надання критично важливих послуг.

Росія є робочим середовищем для кіберзлочинців, яке не стане менше, оскільки протистояння Росії із Заходом через Україну продовжується та оголошуються подальші санкції”, — сказав Девід Рінг.

Подібні розмови співробітники ФБР і Департаменту внутрішньої безпеки проводили для американських компаній і органів місцевого самоврядування протягом останніх двох місяців на тлі напруженості США у відносинах з Росією.

Готовність російськомовних кіберзлочинців завдати шкоди США хвилювала американців протягом багатьох років, але досягла апогею минулого року, коли атака шкідливого програмного забезпечення змусила американську трубопровідну систему Colonial Pipeline припинити роботу на кілька днів.

Інцидент спричинив довгі черги на заправних станціях у кількох штатах США і спонукав Байдена закликати президента Росії Володимира Путіна приборкати кіберзлочинців, які діють з РФ.