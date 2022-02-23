Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.
Під час розмови керівниками приватних компаній, державними та місцевими чиновниками високопоставлений представник ФБР Девід Рінг зауважив, що наразі Росія стала “робочим середовищем” для кіберзлочинців.
Він також звернувся з проханням розглянути, як атаки програм-вимагачів можуть порушити надання критично важливих послуг.
Росія є робочим середовищем для кіберзлочинців, яке не стане менше, оскільки протистояння Росії із Заходом через Україну продовжується та оголошуються подальші санкції”, — сказав Девід Рінг.
Подібні розмови співробітники ФБР і Департаменту внутрішньої безпеки проводили для американських компаній і органів місцевого самоврядування протягом останніх двох місяців на тлі напруженості США у відносинах з Росією.
Готовність російськомовних кіберзлочинців завдати шкоди США хвилювала американців протягом багатьох років, але досягла апогею минулого року, коли атака шкідливого програмного забезпечення змусила американську трубопровідну систему Colonial Pipeline припинити роботу на кілька днів.
Інцидент спричинив довгі черги на заправних станціях у кількох штатах США і спонукав Байдена закликати президента Росії Володимира Путіна приборкати кіберзлочинців, які діють з РФ.
- Нагадаємо, що хакерська атака на банківські установи та державні сайти України, яку здійснили 15 лютого, стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривають і 16 лютого.
- Міністерство оборони України додало, що хакери методом DDoS-атак знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту, але над цим працюють фахівці та партнери із США.
- Раніше Європейський центральний банк попереджав про можливі кібератаки на банки з боку Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб зміцнити свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України.
- Також за результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.