Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у межах перевірки документів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN посилаючись на свої джерела.

У понеділок, 8 серпня, ФБР провело обшук у помешканні Трампа на курорті у Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида). Обшук було проведено у межах розслідування поводження з президентськими документами, зокрема секретними документами, які могли доставити у помешкання Трампа.

Колишній американський лідер підтвердив, що у його домі в Мар-а-Лаго провели обшук. Трамп поскаржився, що під час обшуку співробітники ФБР “навіть зламали його сейф”. Під час обшуку сам Трамп перебував у Трамп-тауер у Нью-Йорку.

“Мій прекрасний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, наразі перебуває в облозі, захоплений і зайнятий великою групою агентів ФБР”, — сказав Трамп у заяві в понеділок увечері.

Обшук у будинку Дональда Трампа підвищує ставки для міністерства юстиції США, оскільки експрезидент Сполучених Штатів має чимало юридичних проблем на різних фронтах.

Відомо, що міністерство юстиції має два активних розслідування, пов’язані з колишнім президентом: одне щодо спроб скасувати президентські вибори 2020 року та 6 січня 2021 року, а інше стосується роботи з секретними документами.

Обшук почався рано вранці 8 серпня, і, як стверджує особа, знайома з ситуацією, співробітники правоохоронних органів були зосереджені на території клубу, де знаходяться офіси та особисті приміщення Трампа.

За словами іншої особи, знайомої з розслідуванням, обшук ФБР включав перевірку місця зберігання документів, після якої було вилучено коробку з речами.

Син Трампа, Ерік, сказав ведучому телеканалу Fox Шону Ханніті, що “метою рейду, судячи з того, що вони сказали, було те, що Національний архів хотів, знаєте, підтвердити, чи мав Дональд Трамп якісь документи, чи ні”.

Крістіна Бобб, адвокатка Трампа, заявила, що ФБР вилучило документи.

“Президент Трамп і його команда юристів співпрацювали з представниками ФБР і Міністерства юстиції на кожному кроці. ФБР справді провело неоголошений рейд і вилучило документи”, — сказала Бобб.

Як повідомила особа, знайома з цим питанням, ФБР та Секретна служба контактували між собою, що дозволило працівникам ФБР почати обшук у маєтку Трампа тоді, коли його там не було.

У Білому ломі запевняють, що нічого не знали по обшук у Дональда Трампа, а президент США Джо Байден дізнався про це з новин.

ДОВІДКА: Національний архів США, який займається збором і сортуванням президентських матеріалів, раніше повідомляв, що щонайменше 15 ящиків із записами Білого дому були вилучені на курорті Трампа Мар-а-Лаго, зокрема деякі з них були засекреченими.

На початку червня кілька слідчих відвідали територію, щоб отримати більше інформації про потенційно секретні матеріали за час перебування Трампа в Білому домі, які були вивезені до Флориди. Четверо слідчих, зокрема Джей Бретт – начальник відділу контррозвідки та експортного контролю в міністерстві юстиції – зустрілися з двома адвокатами Трампа – Боббом і Еваном Коркоранами – згідно з джерелом, присутнім на зустрічі.

На початку зустрічі Трамп заїхав і привітав слідчих біля їдальні. Після того, як він пішов, не відповідаючи на запитання, слідчі запитали адвокатів, чи можуть вони побачити, де Трамп зберігає документи. За словами джерела, адвокати відвели слідчих у підвальне приміщення, де зберігалися ящики з матеріалами, і слідчі оглянули кімнату.

Друге джерело повідомило, що Трамп приєднався до зустрічі слідчих зі своїми адвокатами, щоб привітатися і поспілкуватися, але пішов, поки адвокати спілкувалися зі слідчими. Джерело повідомило, що деякі документи, показані слідчим, мали грифи “цілком таємно”.

Через п’ять днів, 8 червня, адвокати Трампа отримали листа від слідчих з проханням додатково захистити приміщення, де зберігалися документи.