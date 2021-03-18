ФБР розшукує росіянина Килимника, який разом з Деркачем шкодив зв’язкам США та України

Про це повідомляє посольство США в Україні.
Зазначається, що Килимник діяв у змові з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем, проти якого США впровадили санкції у вересні 2020 року “за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року”, а також з іншими особами, “пов’язаними з російською розвідкою”.
“Разом з Андрієм Деркачем і пов’язаною з російською розвідкою мережею осіб, що мали відношення до України, Килимник вчинив дії із впливу на вибори в США і ушкодження зв’язків США з Україною. США продовжить тісно працювати з Україною у протистоянні зловмисному російському впливу”, – йдеться у заяві.
Зазначається, що ФБР оголосило винагороду у 250 тисяч доларів за відомості, які можуть привезти до арешту Килимника.
Повідомляється, що у лютому 2018 року Килимнику висунули звинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. 16 лютого суд видав ордер на його арешт. Однак підозрюваний переховується.
Втручання у вибори США
Розвідка США представила розсекречену доповідь з доказами щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів. У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.
За даними розвідки, Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.
“Ключовим елементом стратегії Москви під час цього виборчого циклу було використання людей, пов’язаних із російською розвідкою, щоб просувати наративи, включно з оманливими і необґрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена, – через американські медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації”, – йдеться у звіті.
У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори.
Також зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.
Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.
Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.
За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.
- У доповіді наголошується, що розвідка не має доказів того, що український уряд був причетний до цього.