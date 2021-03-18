ФБР розшукує росіянина Килимника, який разом з Деркачем шкодив зв’язкам США та України

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розшукує російського бізнесмена Костянтина Килимника за перешкоджання правосуддю і змову з перешкоджання правосуддю.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Зазначається, що Килимник діяв у змові з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем, проти якого США впровадили санкції у вересні 2020 року “за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року”, а також з іншими особами, “пов’язаними з російською розвідкою”.

“Разом з Андрієм Деркачем і пов’язаною з російською розвідкою мережею осіб, що мали відношення до України, Килимник вчинив дії із впливу на вибори в США і ушкодження зв’язків США з Україною. США продовжить тісно працювати з Україною у протистоянні зловмисному російському впливу”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що ФБР оголосило винагороду у 250 тисяч доларів за відомості, які можуть привезти до арешту Килимника.

Повідомляється, що у лютому 2018 року Килимнику висунули звинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. 16 лютого суд видав ордер на його арешт. Однак підозрюваний переховується.