У Міністерстві юстиції США оголосили боротьбу "тривожному сплеску злочинів, залякувань та погроз насилля" щодо шкільних вчителів та членів правління шкіл з боку розгніваних батьків, яким не подобаються карантинні обмеження.

Про це повідомляє ВВС.

Генеральний прокурор США Меррік Бі Гарланд пояснив, що Федеральне бюро розслідувань обговорюватиме стратегії розв’язання цієї проблеми. При цьому, у ФБР та Мін’юсту США немає офіційних даних щодо насилля проти вчителів.

Відомства отримували тільки повідомлення про “гнівні реакції деяких батьків щодо карантинних обмежень через пандемію коронавірусу” в школах.

Приміром, минулого місяця у штаті Аризона троє батьків погрожували розправою директору однієї зі шкіл. Причина – вимога носити маски через поширення коронавірусу. У серпні в штаті Техас під час уроку розгніваний батько увірвався до класу та зірвав з обличчя вчителя захисну маску.

“Подібні погрози федеральним службовцям не тільки незаконні, але й суперечать основним цінностям нашої країни… Ті, хто віддають свій час та енергію на те, аби наші діти отримували освіту в безпечному середовищі, заслуговують на можливість виконувати свою роботу, не переймаючись за свою безпеку”, – заявив очільник Мін’юсту США.

Також він доручив ФБР та прокуратурі США зустрітися з керівниками правоохоронних структур в найближчі 30 днів, аби обговорити стратегію боротьби “з цією тривожною тенденцією”. Окрім цього, заплановано провести навчання педагогічних працівників, аби ті розуміли, які саме дії батьків можна кваліфікувати, як погрози.