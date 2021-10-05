Про це повідомляє ВВС.
Генеральний прокурор США Меррік Бі Гарланд пояснив, що Федеральне бюро розслідувань обговорюватиме стратегії розв’язання цієї проблеми. При цьому, у ФБР та Мін’юсту США немає офіційних даних щодо насилля проти вчителів.
Відомства отримували тільки повідомлення про “гнівні реакції деяких батьків щодо карантинних обмежень через пандемію коронавірусу” в школах.
Приміром, минулого місяця у штаті Аризона троє батьків погрожували розправою директору однієї зі шкіл. Причина – вимога носити маски через поширення коронавірусу. У серпні в штаті Техас під час уроку розгніваний батько увірвався до класу та зірвав з обличчя вчителя захисну маску.
“Подібні погрози федеральним службовцям не тільки незаконні, але й суперечать основним цінностям нашої країни… Ті, хто віддають свій час та енергію на те, аби наші діти отримували освіту в безпечному середовищі, заслуговують на можливість виконувати свою роботу, не переймаючись за свою безпеку”, – заявив очільник Мін’юсту США.
Також він доручив ФБР та прокуратурі США зустрітися з керівниками правоохоронних структур в найближчі 30 днів, аби обговорити стратегію боротьби “з цією тривожною тенденцією”. Окрім цього, заплановано провести навчання педагогічних працівників, аби ті розуміли, які саме дії батьків можна кваліфікувати, як погрози.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почали вимагати доказів вакцинації від громадян, які хочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.