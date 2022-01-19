ФБР та Європол відключили сервери, що використовувалися у міжнародних кібератаках

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.
У спецоперації у 10 країнах брали участь поліціянти ФРН, Нідерландів, Канади, Чехії, Франції, Угорщини, Латвії, України, США та Великобританії.
Підтримку операції здійснював Європейський центр по боротьбі з кіберзлочинністю (EC3), який працює під керівництвом Європолу: у межах проєкту CYBORG було організовано понад 60 координаційних нарад та 3 очні семінари, крім того, надавалася аналітична та експертна підтримка.
Європол заявив, що після захоплення серверів слідчі виявили понад 100 підприємств, які постраждали від рук кіберзлочинців.
“Кіберзлочинці, які використовують цю VPN, робили атаки по всьому світу”, – заявила CNN електронною поштою представник Європолу Клер Жорж.
Заснований на відкритій системі OpenVPN сервіс VPNLab.net було запущено у 2008 році. Всього за $60 на рік він пропонував своїм користувачам засоби для забезпечення анонімності в Мережі та 2048-бітове шифрування. Сервіс також пропонував клієнтам подвійний VPN – перш ніж досягти точки призначення трафік у таких мережах проходить через кілька серверів. Як повідомили у Європолі, інтерес до VPNLab у правоохоронців виник після його численних згадок у матеріалах розслідувань діяльності кіберзлочинців, включаючи масовані атаки програм-вимагачів.
За даними тільки Кіберполіції України, сервіс VPNLab використовувався як мінімум у 150 атаках.
Зараз сервіс вимкнено, однак його власники та оператори ще не встановлені – можливо, цьому допоможе аналіз даних, які були вилучені з серверів.
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- Нагадаємо, що компанія Microsoft розповіла про перші результати свого розслідування кібератаки, яка в ніч на 14 січня паралізувала багато українських урядових сайтів.
- На тлі хакерської атаки українців попередили про можливі фейкові новини. Вони можуть стосуватися нібито “зливу” особистих даних та вразливості критичної інформаційної інфраструктури.
- Також за результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією.
- Американські експерти проаналізували кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.