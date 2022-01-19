ФБР та Європол відключили сервери, що використовувалися у міжнародних кібератаках

ФБР та поліція з кількох європейських країн та Канади відключили 15 комп'ютерних серверів, які використовувалися для "великих міжнародних кібератак". Атаки були спрямовані на популярну службу віртуальних приватних мереж (VPN), яку, за словами поліції, злочинці використовували для замітання слідів.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.

У спецоперації у 10 країнах брали участь поліціянти ФРН, Нідерландів, Канади, Чехії, Франції, Угорщини, Латвії, України, США та Великобританії.

Підтримку операції здійснював Європейський центр по боротьбі з кіберзлочинністю (EC3), який працює під керівництвом Європолу: у межах проєкту CYBORG було організовано понад 60 координаційних нарад та 3 очні семінари, крім того, надавалася аналітична та експертна підтримка.

Європол заявив, що після захоплення серверів слідчі виявили понад 100 підприємств, які постраждали від рук кіберзлочинців.

“Кіберзлочинці, які використовують цю VPN, робили атаки по всьому світу”, – заявила CNN електронною поштою представник Європолу Клер Жорж.

За словами Марка Арени, генерального директора американської фірми з, адміністратор популярного російсько-англомовного форуму з кіберзлочинності з більш ніж 180 тисяч зареєстрованих користувачів рекламує послугу VPN з 2009 року.