Учасники масових заворушень у Капітолії США прагнули поділитися доказами своєї присутності у будівлі в Інтернеті. Наразі порушники залишили цифровий слід щонайменше на 140 000 зображень. Це суттєво полегшує федеральним правоохоронцям відстеження злочинців та їх арешт.

Про це повідомляє видання Axios.

Застосування правоохоронними органами методу цифрового відстеження вже давно у центрі дискусій. Активісти стверджують, що цифрове відстеження порушує право людей на конфіденційність, але правоохоронці вважають, що методом необхідно користуватися, якщо нема дієвої альтернативи. Очевидно, що штурм Капітолія слугуватиме поштовхом для нових дискусій.

Саме способом цифрового відстеження спецслужби різних країн світу можуть викрити факти вербування.

У звіті, опублікованому в п’ятницю, помічник директора відділу у Вашингтоні Стівен М. Д’Антуоно заявив, що наразі ФБР встановлено понад 270 підозрюваних, причетних до злочинної діяльності в Капітолії та навколо нього. Такого результату вдалося досягти завдяки цифровим підказкам, зокрема фотографіям та відео, завантаженим в Інтернет після заворушень.

“Лише за минулий тиждень ми отримали від громадськості майже 140 000 фотографій та відео”, – сказав він.

Наразі ФБР створило портал, в якому можна сповіщати будь-яку інформацію про людей, які брали участь у заворушеннях, або про тих, хто планує повторні атаки.

Налічується десятки випадків, коли порушники самостійно публікували відео з Капітолія, демонструючи свої злочинні дії. Це і призвело до арешту.

25-річний Едвард Джейкоб Ленг опублікував кілька відео та своїх фотографій у Капітолії. Після цього його звинуватили в нападі на поліціянта.

26-річний Брендон Фелоуз розмістив у Snapchat фото, на якому він позує сидячи за столом сенатора-демократа Джеффа Мерклі. Йому пред’явили звинувачення у вторгненні та безладному поведінці.

20-річний Ніколас Монкада опублікував в Instagram фото зсередини Капітолія. Його заарештували після того, як одногрупники з коледжу повідомили ФБР.

Це не просто відео та селфі, а докази злочинної діяльності. Часто учасники заворушень мимохіть потрапляли на відео.

41-річний Пітер Френсіс потрапив на відео у той момент, коли бив поліціянта прапором США.

55-річного Роберта Лі Санфорда зняли на відео у той момент, коли він кинув вогнегасник у поліцію Капітолія.

60-річний Річард Барнетт був заарештований після того, як позував для фотографії біля столу в кабінеті спікера Палати парламенту Ненсі Пелосі.

Федеральні співробітники поки не розповідають, скільки затриманих було знайдено завдяки системі розпізнавання облич за цифровим слідом. Однак такий метод можуть засудити через недотримання правил конфіденційності, етики та точності.

Деякі експерти побоюються, що арешти учасників заворушень через їх завантаження в соціальні мережі можуть мати шкідливий ефект, особливо якщо їх незаконно звинуватять.