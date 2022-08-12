Про це повідомляє The Wall Street Journal та Politico.
Під час обшуків у резиденції Трампа вилучили близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописна записка, указ про помилування його соратника Роджера Стоуна і профайл “президента Франції”. У переліку вилучених речей, до яких мали доступ журналісти WSJ, зазначаються такі документи: чотири “цілком таємні”, три “таємні” і три – конфіденційні. Втім, детальнішої інформації про зміст документів у переліку немає.
Водночас адвокати Трампа заявили, що він використав свої повноваження, щоби розсекретити матеріали перед тим, як піти з посади президента. Проте, варто врахувати, що існує відповідне законодавство, яке регулює процес зберігання розсекречених документів.
Ордер на обшук, який переглянув Politico, показав, що ФБР підозрює Дональда Трампа у потенційному порушенню Закону про шпигунство.
Тейлор Будович, секретар Трампа, сказав, що обшук ФБР був “непотрібним – і тепер вони поширюють брехню”.
- Відповідно до американського законодавства всі президентські документи мають передаватись до архіву (навіть чернетки записів та видрук промов з помітками в тексті). Проте Дональд Трамп проігнорував закон і просто викидав документи в унітаз.
- 8 серпня Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у межах перевірки документів.
- Раніше 45-й президент США Дональд Трамп розкритикував Демократичну партію через допомогу в розмірі $40 млрд Україні в той час, як “американські сім’ї перебувають у жахливому становищі”.
- Також Дональд Трамп заявив про побоювання, що його можуть вбити помідорами.