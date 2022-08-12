Слідчі Федерального бюро розслідувань (ФБР), які обшукали будинок 45-го президента США Дональда Трампа, вилучили в нього 11 пакетів документів, зокрема з грифом "цілком таємно".

Про це повідомляє The Wall Street Journal та Politico.

Під час обшуків у резиденції Трампа вилучили близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописна записка, указ про помилування його соратника Роджера Стоуна і профайл “президента Франції”. У переліку вилучених речей, до яких мали доступ журналісти WSJ, зазначаються такі документи: чотири “цілком таємні”, три “таємні” і три – конфіденційні. Втім, детальнішої інформації про зміст документів у переліку немає.

Водночас адвокати Трампа заявили, що він використав свої повноваження, щоби розсекретити матеріали перед тим, як піти з посади президента. Проте, варто врахувати, що існує відповідне законодавство, яке регулює процес зберігання розсекречених документів.

Ордер на обшук, який переглянув Politico, показав, що ФБР підозрює Дональда Трампа у потенційному порушенню Закону про шпигунство.