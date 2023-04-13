Федеральне бюро розслідувань США звузило коло осіб, які, на їхню думку, можуть бути причетними до витоку секретних документів.

Про це інформує CNN.

За даними видання, співробітники ФБР змогли виокремити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними. Зараз правоохоронці працюють над відкриттям кримінального провадження.

У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи, яка стоїть за витоком.

За інформацією CNN, співробітники ФБР очікують, що розслідування щодо витоку секретних даних просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон.

Нагадаємо, що близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників.

Раніше у Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

Зауважимо, що той факт, що документи можуть бути опубліковані в широко розповсюдженому каналі соціальних мереж і, ймовірно, потрапити в руки російських офіційних осіб, є великим переворотом для РФ в той час, коли Росія, здавалося, відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідданих в Україні.

Загалом вперше світлини з’явилися на серверах популярної серед геймерів платформи Discord щонайменше за місяць до цього. Світлини виклав один із користувачів під час суперечки щодо російсько-української війни з іншим користувачем на сервері, присвяченому Minecraft.

Журналістам не вдалося встановити джерело на відміну від інструментів поширення.

Користувач стверджує, що знайшов їх на іншому сервері Discord під назвою WowMao (присвячений філіппінському ютуберу).

У Discord відмовились коментувати інформацію про потенційно секретні документи на їхніх серверах. Міноборони США повідомило, що проводить перевірку та звернулось до міністерства юстиції для офіційного розслідування.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія залишається потужним гравцем із чималим фінансовим ресурсом, який може проводити різноманітні ІПСО кампанії.

“Дуже важливо пам’ятати, що в останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі”, – сказав він.

В Україні вважають, що РФ може поширювати спотворені цифри втрат з метою дестабілізації ситуації в Україні, а також аби створити певні сумніви серед громадськості євроатлантичної спільноти.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Згодом глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.