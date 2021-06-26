FDA додало попередження про міокардит в інструкцію до вакцин Pfizer і Moderna

Про це повідомила пресслужба регулятора.
“Сьогодні FDA оголошує про внесення змін до інформаційних бюлетенів для пацієнтів і постачальників медичних послуг Moderna і Pfizer-BioNTech. Дані вакцини проти COVID-19 припускають підвищений ризик міокардиту (запалення серцевого м’яза) і перикардиту (запалення тканини, що оточує серце) після вакцинації”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реципієнти вакцини повинні будуть негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них після вакцинації виникає біль у грудях, задишка або відчуття прискореного серцебиття.
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Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, станом на 11 червня в Системі звітності про побічні ефекти вакцин (VAERS) було зареєстровано понад 1200 випадків міокардиту або перикардиту з приблизно 300 мільйонів введених доз вакцини мРНК.
Захворюваність фіксується приблизно через тиждень після другої дози вакцини і переважно у чоловіків. Центр контролю захворювань виявив 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років, з яких 295 вже були виписані.
Останнє оновлення від FDA з’явилося після великого огляду інформації та обговорення на засіданні Консультативної комітету CDC по практиці імунізації.
- Раніше центри США з контролю і профілактики захворювань заявили, що розслідують випадки запалення серця у молодих чоловіків після щеплення проти коронавірусу вакцинами, виробництва Pfizer / BioNTech і Moderna.