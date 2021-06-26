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FDA додало попередження про міокардит в інструкцію до вакцин Pfizer і Moderna

Управління по санітарному контролю за продуктами і медикаментами США (FDA) додало в супровідну документацію вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna попередження про можливий ризик запалення серця.

Субота, 26 червня 2021, 10:31

Про це повідомила пресслужба регулятора.

“Сьогодні FDA оголошує про внесення змін до інформаційних бюлетенів для пацієнтів і постачальників медичних послуг Moderna і Pfizer-BioNTech. Дані вакцини проти COVID-19 припускають підвищений ризик міокардиту (запалення серцевого м’яза) і перикардиту (запалення тканини, що оточує серце) після вакцинації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реципієнти вакцини повинні будуть негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них після вакцинації виникає біль у грудях, задишка або відчуття прискореного серцебиття.

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Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, станом на 11 червня в Системі звітності про побічні ефекти вакцин (VAERS) було зареєстровано понад 1200 випадків міокардиту або перикардиту з приблизно 300 мільйонів введених доз вакцини мРНК.

Захворюваність фіксується приблизно через тиждень після другої дози вакцини і переважно у чоловіків. Центр контролю захворювань виявив 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років, з яких 295 вже були виписані.

Останнє оновлення від FDA з’явилося після великого огляду інформації та обговорення на засіданні Консультативної комітету CDC по практиці імунізації.

  • Раніше центри США з контролю і профілактики захворювань заявили, що розслідують випадки запалення серця у молодих чоловіків після щеплення проти коронавірусу вакцинами, виробництва Pfizer / BioNTech і Moderna.
Теги: FDA, Moderna, Pfizer, вакцина проти коронавірусу, міокардит

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