FDA додало попередження про міокардит в інструкцію до вакцин Pfizer і Moderna

Управління по санітарному контролю за продуктами і медикаментами США (FDA) додало в супровідну документацію вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna попередження про можливий ризик запалення серця.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

“Сьогодні FDA оголошує про внесення змін до інформаційних бюлетенів для пацієнтів і постачальників медичних послуг Moderna і Pfizer-BioNTech. Дані вакцини проти COVID-19 припускають підвищений ризик міокардиту (запалення серцевого м’яза) і перикардиту (запалення тканини, що оточує серце) після вакцинації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реципієнти вакцини повинні будуть негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них після вакцинації виникає біль у грудях, задишка або відчуття прискореного серцебиття.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, станом на 11 червня в Системі звітності про побічні ефекти вакцин (VAERS) було зареєстровано понад 1200 випадків міокардиту або перикардиту з приблизно 300 мільйонів введених доз вакцини мРНК.

Захворюваність фіксується приблизно через тиждень після другої дози вакцини і переважно у чоловіків. Центр контролю захворювань виявив 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років, з яких 295 вже були виписані.

Останнє оновлення від FDA з’явилося після великого огляду інформації та обговорення на засіданні Консультативної комітету CDC по практиці імунізації.