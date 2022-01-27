Про це йдеться на сайті ProZorro.
За даними аукціону, участь в ньому взяли п’ять компаній, у результаті торгів підприємство було продано за 430 мільйонів ТОВ “Український імідж”.
Стартова ціна об’єкта становила 65,625 млн грн.
У ФДМУ зазначили, що переможець торгів має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та провести розрахунок. Після цього процес приватизації ДП “Електронмашу” вважатиметься завершеним.
Після приватизації новий власник зобов’язаний виконати приватизаційні умови: погасити усі заборгованості підприємства, які становлять близько 34 млн грн і впродовж 6 місяців не звільняти працівників.
Як відомо, 12 листопада 2021 року вже проходив онлайн-аукціон, на якому “Електронмаш” був проданий за 970 мільйонів гривень, початкова ціна лота становила 66,7 мільйона гривень.
Тоді аукціон з приватизації держпідприємства “Електронмаш” був визнаний таким, що не відбувся, через те, що потенційний покупець і представник компанії ТОВ “Лортенгруп” не дав жодної відповіді й не підписав договір купівлі-продажу.
- Нагадаємо, Антимонопольний комітет дозволив ТОВ “Дженерал Коммерс” приватизувати “Перший київський машинобудівний завод” (Більшовик) у Києві, за який компанія вже сплатила до бюджету 1,42 мільярда гривень.
- До Фонду державного майна надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), що був запланований на 20 грудня 2021 року. Аукціон визнано таким, що не відбувся, через невідповідність однієї із заявок вимогам законодавства.