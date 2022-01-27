Фонд державного майна України 27 січня 2022 року продав на повторному аукціоні ДП "Електронмаш" за 430 млн грн.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

За даними аукціону, участь в ньому взяли п’ять компаній, у результаті торгів підприємство було продано за 430 мільйонів ТОВ “Український імідж”.

Стартова ціна об’єкта становила 65,625 млн грн.

У ФДМУ зазначили, що переможець торгів має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та провести розрахунок. Після цього процес приватизації ДП “Електронмашу” вважатиметься завершеним.

Після приватизації новий власник зобов’язаний виконати приватизаційні умови: погасити усі заборгованості підприємства, які становлять близько 34 млн грн і впродовж 6 місяців не звільняти працівників.

Як відомо, 12 листопада 2021 року вже проходив онлайн-аукціон, на якому “Електронмаш” був проданий за 970 мільйонів гривень, початкова ціна лота становила 66,7 мільйона гривень.

Тоді аукціон з приватизації держпідприємства “Електронмаш” був визнаний таким, що не відбувся, через те, що потенційний покупець і представник компанії ТОВ “Лортенгруп” не дав жодної відповіді й не підписав договір купівлі-продажу.