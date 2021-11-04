Фонд державного майна України виставив на аукціон приміщення для оренди у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в оголошенні відомства.

Відтак можливість орендувати приміщення в зоні відчудження з’явилася вперше. На аукціон виставлено приміщення комплексу виробництв “Вектор”, площа — 82 м².

Стартова ціна оренди складає 4200 грн за один місяць, а торги відбудуться 19 листопада.

Переможець аукціону отримає цю нерухомість у користування. Обмежень щодо того, для чого використовувати об’єкт, немає. Крім цього, його можна буде передати в суборенду.

Комплекс виробництв “Вектор” — завод з перероблення рідких радіоактивних відходів у Чорнобилі. Він підпорядковується ДП “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами”.

Завод має кілька сховищ для радіоактивних відходів, а також адміністративні будівлі. Наразі в одній з них і пропонується орендувати приміщення.

Від ЧАЕС (знаходиться у Прип’яті) до пропонованого приміщення відстань складає приблизно 20 км.