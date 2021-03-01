Федерація роботодавців України (ФРУ) і Американська торговельна палата підтримали пропозицію поступового збільшення акцизів на ТВЕНи (тютюнові вироби для електричного нагрівання). Це дозволить вже у 2021 р. збільшити доходи держбюджету України на 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФРУ.

Обидві провідні бізнес-асоціації – найбільших українських компаній і провідних іноземних інвесторів – впевнені: раніше заплановані різкі підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання – відразу в 4,2 рази – можуть не лише зруйнувати ринок ТВЕНів і збільшити обсяги нелегальної продукції, але й призвести до катастрофічного недовиконання доходів державного бюджету України.

“У нинішніх економічних реаліях таке різке підвищення податку може призвести до руйнівних наслідків для ринку та економіки країни, оскільки значне підвищення ціни на таку продукцію сприятиме зростанню нелегального ринку, в результаті чого держава не отримає запланованих надходжень до бюджету”, – заявили в Американській торговельній палаті.

Цю думку поділяють і у Федерації роботодавців України. А тому в ФРУ підтримали нещодавню пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо більш поступового підвищення ставки акцизу на ТВЕНи – не в 4,2, а в три рази вже з квітня 2021 р., а далі – на 30% щороку.

“За розрахунками експертів Федерації роботодавців, реалізація пропозиції комітету збільшить доходи держбюджету з акцизу на ТВЕНи цього року на 2,6 млрд грн. Адже більш поступовий темп підвищення акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку тютюновмісних виробів”, – пояснили в Федерації роботодавців України.

Інакше, попереджають в ФРУ, якщо акциз буде підвищено відразу в 4,2 рази, легальний ринок ТВЕНів може скоротитися втричі. Що неодмінно вдарить не лише по доходах державного бюджету від акцизу, але й по доходах від ПДВ.

“Переконані, що послідовна і прогнозована політика держави у сфері акцизного оподаткування тютюновмісних виробів дозволить забезпечити баланс інтересів держави і бізнесу, зберегти робочі місця та зміцнити довіру інвесторів до України”, – заявили в Федерації роботодавців України.

Нагадаємо, що минулого тижня члени профільного парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики в рамках розгляду законопроекту №4278 підтримали підвищення ставки акцизу на ТВЕНи у 2021 році в 3 рази від чинної у 2020 році та наступне щорічне підвищення 30% у 2022-2025 рр.

За підрахунками Інституту економіки та прогнозування НАН України (більш відомий як Інститут Гейця), «поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж альтернативний “шоковий” сценарій” підвищення акцизу відразу в 4,2 рази.