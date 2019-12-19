Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що федералізації України не буде ні за яких умов.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Ми спочатку сказали, що федералізації не буде ні за яких умов і ми готові піти лише на конституційну реформу, пов’язану з децентралізацією, як це і передбачено Комплексом заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року”, – заявив Єрмак.

За його словами, на зустрічі в “нормандському форматі” мала місце “справжня підтримка України з боку Еммануеля Макрона і Ангели Меркель”.

“Я вважаю, що програма мінімум досягнута на сто відсотків. Ми їхали, щоб домовитися про припинення вогню, про обмін і розморозити процес розмов про рух по Мінським угодами. Безумовно, багато що залишилося сьогодні неузгодженим. З багатьох питань є різні позиції, як, наприклад, з кордоном. Але в цілому є тенденція руху вперед, є зафіксована зустріч через чотири місяці “, – сказав він.

Також Андрій Єрмак додав, що у Президента Зеленського є чітка позиція на переговорах і він “розуміє, з чим ніколи не погодиться”.