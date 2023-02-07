Про це повідомляє Spiegel.

Відповідним рішенням урядом дозволить експорт Leopard 1 від груп Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Мовиться про 178 танків. Відтак, Німеччина постачить Україні значно більше Leopard 1, ніж передбачалося раніше.

У виданні зауважили, що перші танки мають передати Україні влітку 2023 року. Водночас більша частина погодженої партії надійде не раніше 2024 року.

Офіційну заяву щодо рішення німецький уряд має зробити ввечері 7 лютого.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Також стало відомо, що США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Окрім цього, американський лідер Джо Байден оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Своєю чергою, 25 січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення надати Україні передові західні танки було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, зазначивши, що сьогоднішнє рішення “готувалося кілька тижнів”.

30 січня у Норвегії пообіцяли відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня.

Вже 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.

4 лютого до України з Галіфаксу вирушив перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою.

Водночас вже 5 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії “знову” загрожують німецькі танки, як це було під час Другої світової війни, попередивши, що Москва готова відповісти на агресію із Заходу.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що західні танки будуть розміщені лише на українській території, відкинувши звинувачення з боку Кремля в тому, що рішення спорядити Києву передову зброю є ескалацією війни.