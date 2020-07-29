Нардепу від "Євросолідарності" Софії Федині вручили обвинувальний акт у справі про погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському.

Про це нардеп повідомила у відеозверненні на Facebook.

За словами нардепа, сьогодні, 29 липня, вона прийшла з адвокатом до Печерського суду Києва де мало відбутися засідання щодо оскарження врученої їй підозри. Скаргу було подано більш ніж місяць тому.

В суді їй повідомили, що суддя пішла у відпустку, через що засідання перенесли на невизначений термін.

Федина заявила, що правоохоронці скористалися цим і вручили їй обвинувальний акт.

“Ну а слідчі і прокурори використали це, щоб вручити мені обвинувальний акт — у тому, що я погрожувала президенту Зеленському. Погрожувала словами: “А знаєш, там стріляють”. Погрожувала словами: “А знаєш, там розриваються гранати”. Так і скажу ще раз: там стріляють, там розривають гранати, там щодня ми маємо поранених”, — сказала депутатка.

Як відомо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу).