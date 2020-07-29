Про це нардеп повідомила у відеозверненні на Facebook.
За словами нардепа, сьогодні, 29 липня, вона прийшла з адвокатом до Печерського суду Києва де мало відбутися засідання щодо оскарження врученої їй підозри. Скаргу було подано більш ніж місяць тому.
В суді їй повідомили, що суддя пішла у відпустку, через що засідання перенесли на невизначений термін.
Федина заявила, що правоохоронці скористалися цим і вручили їй обвинувальний акт.
“Ну а слідчі і прокурори використали це, щоб вручити мені обвинувальний акт — у тому, що я погрожувала президенту Зеленському. Погрожувала словами: “А знаєш, там стріляють”. Погрожувала словами: “А знаєш, там розриваються гранати”. Так і скажу ще раз: там стріляють, там розривають гранати, там щодня ми маємо поранених”, — сказала депутатка.
Як відомо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу).
Так, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.
“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.
Про те, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через висловлювання нардепа стало відомо 1 листопада.
- 10 березня Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині (“Європейська Солідарність”) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
- 12 травня суд не подовжив запобіжний захід Софії Федині,
- У червні Федина подала позов до Верховного суду з вимогою визнати указ Президента Володимира Зеленського про структуру ДБР протиправним. Цей указ президента ліквідував управління Держбюро розслідувань, яке займалося розслідуванням провадження проти неї.