Державне підприємство “Дія” уклало договір щодо створення бренд-стратегії та розробки дизайну для "Дія City" на суму 4 мільйонів гривень з ТОВ "Федорів Ком".

Про це свідчать дані в системі “Prozorro”, повідомляє агентство “Наші Гроші”.

12 листопада державне підприємство “Дія” Міністерства цифрової трансформації України уклало договір з ТОВ “Федорів Ком” про послуги зі створення бренд-стратегії та дизайну для “Дія City”. Вартість склала 4 079 000 гривень.

Тендерна документація вимагала, щоб учасник закупівлі мав менеджера, маркетолога, соціолога, філолога та принаймні трьох дизайнерів. Також потрібно було підтвердити наявність:

досвіду щонайменше п’яти успішних проєктів національного та/або міжнародного рівня з проведення маркетингових досліджень, розробки позиціонування та дизайну візуальної ідентичності бренду, побудови систем взаємодії з користувачем, комунікаційної стратегії та проведення мультиканальних рекламних кампаній;

досвіду розробки дизайну для брендів загальнодержавних проєктів;

міжнародних нагород у сфері дизайну та комунікацій.

Учасників тендеру було тільки два: ТОВ “Федорів Ком”, назва якої збігається з назвою столичного маркетингового агентства “Fedoriv Agency” бізнесмена Андрія Федоріва, та ТОВ “Біг Дейс Івентс”.

Перша зрештою була обрана переможцем тендеру. Відтак “Федорів Ком” не пізніше 1 грудня 2021 року має створити бренд-стратегію та дизайн для “Дія City”.

Цікаво, що єдиний конкурент “Федорів Ком” не надав жодного документу про досвід, працівників та нагороди. Крім цього, пропозицію суперника не розглядали, бо він програв за ціною (різниця у вартості — 21 000 гривень).

Ба більше, особи, що є власниками ТОВ “Біг Дейс Івентс”, раніше працювали у ТОВ “Федорів Ком”. Вони вийшли з компанії напередодні публікації тендеру.

За даними з відкритих реєстрів, наразі ТОВ “Біг Дейс Івентс” володіють Ірина Політієнко та Микола Політієнко.

Микола Політієнко разом з Андрієм Політієнком були засновниками та власниками “Федорів Ком” до серпня поточного року. Потім їх змінила Ольга Жирова. Сьогодні вона — директор і єдиний власник цього ТОВ.

Між іншим, “Федорів Ком” зареєстрована за адресою Київ, Печерський узвіз, будинок 3. В цій самій будівлі зареєстровано ТОВ “ТАТО БРЕНДУ”, єдиним власником і директором якого є Андрій Федорів. Ця компанія займається консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Що відомо про Андрія Федоріва?

Андрій Федорів — засновник і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY.

Останнє придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”.

Увагу привертали і не пов’язані з урядом проєкти агентства Федоріва, як от реклама сосисок “Глобино” з Олексієм Потапенком (Потап).

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