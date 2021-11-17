Про це свідчать дані в системі “Prozorro”, повідомляє агентство “Наші Гроші”.

12 листопада державне підприємство “Дія” Міністерства цифрової трансформації України уклало договір з ТОВ “Федорів Ком” про послуги зі створення бренд-стратегії та дизайну для “Дія City”. Вартість склала 4 079 000 гривень.

Тендерна документація вимагала, щоб учасник закупівлі мав менеджера, маркетолога, соціолога, філолога та принаймні трьох дизайнерів. Також потрібно було підтвердити наявність:

  • досвіду щонайменше п’яти успішних проєктів національного та/або міжнародного рівня з проведення маркетингових досліджень, розробки позиціонування та дизайну візуальної ідентичності бренду, побудови систем взаємодії з користувачем, комунікаційної стратегії та проведення мультиканальних рекламних кампаній;
  • досвіду розробки дизайну для брендів загальнодержавних проєктів;
  • міжнародних нагород у сфері дизайну та комунікацій.

Учасників тендеру було тільки два: ТОВ “Федорів Ком”, назва якої збігається з назвою столичного маркетингового агентства “Fedoriv Agency” бізнесмена Андрія Федоріва, та ТОВ “Біг Дейс Івентс”.

Перша зрештою була обрана переможцем тендеру. Відтак “Федорів Ком” не пізніше 1 грудня 2021 року має створити бренд-стратегію та дизайн для “Дія City”.

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Цікаво, що єдиний конкурент “Федорів Ком” не надав жодного документу про досвід, працівників та нагороди. Крім цього, пропозицію суперника не розглядали, бо він програв за ціною (різниця у вартості — 21 000 гривень).

Ба більше, особи, що є власниками ТОВ “Біг Дейс Івентс”, раніше працювали у ТОВ “Федорів Ком”. Вони вийшли з компанії напередодні публікації тендеру.

За даними з відкритих реєстрів, наразі ТОВ “Біг Дейс Івентс” володіють Ірина Політієнко та Микола Політієнко.

Микола Політієнко разом з Андрієм Політієнком були засновниками та власниками “Федорів Ком” до серпня поточного року. Потім їх змінила Ольга Жирова. Сьогодні вона — директор і єдиний власник цього ТОВ.

Між іншим, “Федорів Ком” зареєстрована за адресою Київ, Печерський узвіз, будинок 3. В цій самій будівлі зареєстровано ТОВ “ТАТО БРЕНДУ”, єдиним власником і директором якого є Андрій Федорів. Ця компанія займається консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Що відомо про Андрія Федоріва?

Андрій Федорів — засновник і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY.

Останнє придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

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Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”.

Увагу привертали і не пов’язані з урядом проєкти агентства Федоріва, як от реклама сосисок “Глобино” з Олексієм Потапенком (Потап). 

У квітні президент України Володимир Зеленський відвідав закриту для відвідувачів через карантинні обмеження виставку “Чорнобиль. Подорож” приурочену до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС.

  • На проведення заходу з державного бюджету виділили 8,5 млн гривень. Готувала її агенція Ярослави Гресь — дружини Андрія Федоріва.