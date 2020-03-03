Про це повідомляється в заяві Федрезерву.

“Основи економіки США залишаються сильними. Однак коронавірус представляє висхідну загрозу для економічної активності. У світлі цих ризиків і для підтримки цілей в області зайнятості й стабільності цін Федрезерв вирішив знизити діапазон ставок по федеральних фондах на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25%”, – говориться в повідомленні.

Рівночасно також наголошується, що регулятор продовжує стежити за тим, як буде розвиватися ситуація, а також “використовувати наявні інструменти в залежності від обставин для підтримки економіки”.

Як повідомляє британське агентство Reuters, зниження процентних ставок уже до засідання резерву, яке заплановане на 17-18 березня, каже про екстрену терміновість, з якою слід діяти для запобігання ймовірності глобальної рецесії.