Федрезерв США стрімко підвищив ключову ставку на 75 базисних пунктів

Про це йдеться у повідомленні ФРС.
У ФРС фіксують помʼякшення минулих показників витрат і виробництва, проте інфляція в країні залишається високою.
Також війна РФ проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та її наслідки створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність.
Водночас минулими місяцями в країні спостерігалося стійке зростання робочих місць, а рівень безробіття залишався низьким.
Регулятор прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотки у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей ФРС вирішив підвищити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 2,25% – 2,5% та передбачає, що поточне підвищення цільового діапазону буде доречним.
За підсумками червня споживчі ціни у США зросли на 9,1% у річному вираженні, що є найбільшим зростанням із грудня 1981 року. ФРС вже підвищувала базову ставку на 75 базисних пунктів у середині червня. Підвищення стало найрізкішим з 1994 року.
- Нагадаємо, динаміка зростання споживчих цін у США різко посилилась. За підсумками червня ціни зросли на 9,1% у річному визначенні, що є найбільшим зростанням із грудня 1981 року.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на “неприйнятному рівні”. Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.
- Згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду, суттєве зниження темпів зростання економік Китаю та США призводить до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту у всьому світі. МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,2%.
- За даними Держстату, у червні цього року річна інфляція в Україні прискорилась до 21,5%. Востаннє показник у понад 20% фіксували ще в березні 2016 року.