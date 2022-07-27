Федрезерв США стрімко підвищив ключову ставку на 75 базисних пунктів

27 липня Федеральна резервна система США вирішила підвищити ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів, до 2,25 – 2,5% річних. Окрім цього, регулятор вважає за доречне подальше збільшення ставки з метою приборкання інфляції.

Про це йдеться у повідомленні ФРС.

У ФРС фіксують помʼякшення минулих показників витрат і виробництва, проте інфляція в країні залишається високою.

Також війна РФ проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та її наслідки створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність.

Водночас минулими місяцями в країні спостерігалося стійке зростання робочих місць, а рівень безробіття залишався низьким.

Регулятор прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотки у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей ФРС вирішив підвищити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 2,25% – 2,5% та передбачає, що поточне підвищення цільового діапазону буде доречним.

За підсумками червня споживчі ціни у США зросли на 9,1% у річному вираженні, що є найбільшим зростанням із грудня 1981 року. ФРС вже підвищувала базову ставку на 75 базисних пунктів у середині червня. Підвищення стало найрізкішим з 1994 року.