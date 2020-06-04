Нардеп від "Євросолідарності" Софія Федина подала позов до Верховного суду з вимогою визнати указ Президента Володимира Зеленського про структуру ДБР протиправним.

Про це народна депутатка повідомила в Facebook.

“Сьогодні з моїм адвокатом реєструємо позовну заяву про визнання указу Президента України щодо структури ДБР протиправним та нечинним”, — написала нардеп, додавши фото першої сторінки позову, де вказано, що позов подається до Верховного суду.

Нардеп уточнила, що цей указ президента ліквідував управління Держбюро розслідувань, яке займалося розслідуванням провадження проти неї.

“Отже, всі дії слідчих щодо мене після оприлюднення указу були незаконними”, — наголосила Федина.

Також, за словами Федини, позов був поданий тому, що Президент, бувши стороною справи, “використовує підпорядковане йому ДБР в персональних інтересах для персональної помсти та розправи, а це не має нічого спільного з законом і правом”.

Як відомо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “в зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу).

Так, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.