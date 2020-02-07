Про це повідомляє прес-служба ГБР.

“Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 р не з’явилася за викликом і не повідомила про поважні причини неявки, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру”, – сказано в повідомленні.

В той же час в бюро нагадали, що відповідно до КК України підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, по відношенню, до якого здійснюється виробництво і який не з’явився без поважної причини, або не повідомив про причини неприбуття, може піддатися приводу.

Як відомо, Федина та Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.