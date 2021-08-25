Фехтувальник Артем Манько здобув для України друге "срібло" Паралімпійських Ігор у фехтуванні на візках.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Манько був другим представником України, що боровся за медалі у фехтуванні на шаблях серед чоловіків. Першим був Андрій Демчук, який зачепитися за “бронзу”, але у вирішальні секунди бою поступився китайцеві Тянь Цзяньцзюаню.

22-річний українець гарантував собі медаль – у півфіналі він здобув перемогу саме над Демчуком. Проте йому потрібно було ще виграти фінальний бій для того, щоб стати паралімпійським чемпіоном.

У фіналі Манько зустрівся проти іншого китайця – Лі Хао. У попередньому раунді китайський фехтувальник здолав Демчука, хоча на цій стадії зазнав двох поразок.

Манько ж на Паралімпіаді-2020 здобув лише “срібло” – китайця Хао він не переміг.

Український фехтувальник вийшов уперед та вів у рахунку у першій половині бою – 8:4. Однак згодом Хао почав відіграватися і перед заключними двобоями він став рівним – 10:10. Вирішальним моментом зустрічі стали наступні чотири уколи, які зробив китайський фехтувальник. Манько відіграв два, проте вирвати перемогу не зміг – 15:12 на користь Хао.