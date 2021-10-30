Про це він написав у Instagram.

“Було цікаво уявити, які можливості відкриє метавсесвіт. Наприклад, дасть можливість кожному фехтувати з олімпійською золотою медалісткою Лі Кіферн. Спойлер: вона завжди виграватиме”, – написав Цукерберг.

Як відомо, Кіфер – американська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

З нею Цукерберг займався фехтуванням у режимі доповненої реальності.

У коментарях до посту підписники Цукерберга зауважили, що є ще один безсумнівний плюс від такого способу фехтування – тебе ніколи не поранять.

Як сповіщалося, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta.

Він репрезентував новий логотип у вигляді символу нескінченості, який об’єднує соцмережі Facebook з Instagram та месенджер WhatApp, що належать корпорації. Цей крок спричинений тим, що Цукерберг планує змінити філософію компанії. Тепер вона, за словами засновника Facebook, увійде до “наступного цифрового виміру, який об’єднує розрізнені цифрові світи у метавсесвіт”.

Концепція метавсесвіту Цукерберга та його команди має об’єднати програми та пристрої доповненої реальності. Так, у віртуальному світі Цукерберга ми щоранку обиратимемо вбрання у віртуальній шафі та добиратимемо аватари.